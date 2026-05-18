Pudo acabar en tragedia: un incendio se queda a menos de 10 metros de alcanzar el hospital de Son Espases

Susto mayúsculo en Mallorca que podría haber acabado en una auténtica tragedia. Un incendio declarado este pasado sábado en un descampado estuvo a tan sólo 10 metros de alcanzar las instalaciones de Son Espases, el hospital de referencia de las Islas Baleares. Según el balance oficial de los servicios de emergencia, el fuego calcinó un total de 5.000 metros cuadrados de terreno.

El incidente tuvo lugar sobre las 18:00 horas de la tarde, momento en el que varias llamadas a Emergencias alertaron de una gran columna de humo que se había formado de manera inesperada.

El foco del fuego se había formado en un solar situado exactamente entre el Monasterio de la Real y el Hospital Universitario de Son Espases, una zona verde que habitualmente es muy frecuentada por numerosos vecinos de la zona.

Ante la proximidad del peligro, los primeros en actuar con suma celeridad de forma heroica fueron los propios vigilantes de seguridad del centro hospitalario. Los trabajadores tuvieron que utilizar extintores de mano para intentar controlar las primeras llamas y frenar su avance hasta la llegada de los bomberos. A causa del esfuerzo y de la proximidad al foco, uno de los vigilantes de seguridad sufrió una leve intoxicación por inhalación de humo.

Unos minutos más tarde llegaron al lugar de los hechos los efectivos de los Bomberos de Palma. Los profesionales de extinción desplegaron sus equipos y abrieron una verja a la fuerza para luego controlar y extinguir el fuego por completo un poco más de una hora después de iniciarse las tareas, según la Policía Local de Palma.

Por suerte, y a pesar de la espectacularidad de las llamas y el humo, el incendio tan sólo quemó rastrojos y pinos en el descampado, y no llegó a alcanzar en ningún momento la estructura del edificio de Son Espases.