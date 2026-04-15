Las cuentas de la Euroliga: qué necesitan Real Madrid de baloncesto, Barcelona y Valencia Basket

La última jornada de la Euroliga se disputa este jueves 16 y viernes 17 de abril. Valencia Basket y Real Madrid buscan la clasificación para los playoffs con el factor cancha a favor, mientras que el Barcelona intentará meterse en el play-in. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las cuentas de los equipos españoles para meterse en las rondas finales de la Euroliga.

Entre el jueves y viernes se disputa la última jornada de la fase regular de la Euroliga, donde los equipos españoles se juegan meterse en los playoffs que desembocarán en la Final Four que se disputará entre el 22 y 24 de mayo en Atenas. El Valencia Basket inicia la jornada en segunda posición con 24 victorias, mientras que el Real Madrid es tercero con 23 y el Barcelona es décimo con 20. Sus partidos serán los siguientes:

Real Madrid – Estrella Roja (jueves 16 de abril a las 20:45 horas)

Barcelona – Bayern de Múnich (viernes 17 de abril a las 20:00 horas)

Dubai Basketball – Valencia (viernes 17 de abril a las 20:00 horas)

Así llega la clasificación a la última jornada:

Olympiacos: 25 victorias y 12 derrotas. Valencia Basket: 24 victorias y 13 derrotas. Real Madrid: 23 victorias y 14 derrotas. Hapoel Tel Aviv: 23 victorias y 14 derrotas. Fenerbahçe: 23 victorias y 14 derrotas. Zalgiris: 22 victorias y 15 derrotas. Estrella Roja: 21 victorias y 16 derrotas. (Play-in) Panathinaikos: 21 victorias y 16 derrotas. (Play-in) Mónaco: 21 victorias y 16 derrotas. (Play-in) Barcelona: 20 victorias y 17 derrotas. (Play-in) Dubai Basketball: 19 victorias y 18 derrotas.

¿Puede el Valencia Basket acabar primero en la Euroliga?

El Valencia Basket arranca la última jornada en segunda posición y su rival será el Dubai Basketball que, siendo undécimo, busca meterse en el play-in. Para asaltar la primera posición que ocupa el Olympiacos, que tiene una victoria más, el equipo valenciano tendrá que ganar y que Olympiacos pierda contra el Milan. Mantendrá la segunda posición aun perdiendo si lo hacen también el Real Madrid y el Hapoel de Tel Aviv. De todas formas, el equipo valenciano tiene garantizado el factor cancha en los cuartos de final previos a la Final Four.

Qué necesita el Real Madrid para tener el factor campo a su favor en la Euroliga

El Real Madrid necesita una victoria para mantener el factor cancha a favor en los playoffs de la Euroliga. Incluso podría asaltar la segunda posición si gana al Estrella Roja y el Valencia cae ante el Dubai. Será como mínimo tercero si gana su partido y, aun perdiendo, podría mantener esta posición si hacen lo propio Fenerbahçe, Hapoel Tel Aviv y Zalgiris Kaunas. El equipo de Scariolo podría caer hasta la sexta posición en caso de derrota. Lo normal es que el Real Madrid certifique el tercer puesto con una victoria como local contra el Estrella Roja.

¿Puede eliminarse al Barcelona de la Euroliga?

El Barcelona es el que peor lo tiene de los tres equipos, ya que luchará para clasificarse entre el séptimo y décimo lugar que da opción a jugar el play-in. Disputará esta ronda si gana al Bayern o si pierde y también lo hace el Dubai Basketball.

El gran objetivo del Barcelona es meterse como mínimo octavo para tener dos balas para disputar los playoffs. Ocupará este lugar si gana; y también lo hace el Mónaco y pierden Panathinaikos y Estrella Roja.

Calendario de la Euroliga

La Euroliga 2026 entra en su fase final con la disputa de la última jornada de la fase regular. El play-in o fase de acceso se disputará entre el 24 y 26 de abril. Primero, el 7.º y 8.º clasificado se enfrentarán por una plaza en playoffs y el que pierda se medirá al 9.º y 10.º en busca de la última plaza para cuartos de final.

Las eliminatorias se disputarán entre el 28 de abril y el 13 de mayo con la disputa de cuatro series al mejor de cinco partidos.

Cuándo y dónde es la Final Four de la Euroliga

La Final Four de la Euroliga 2026 se disputará entre el 22 y el 24 de mayo en Atenas.