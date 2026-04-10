El Barça cae en Mónaco y puede ser eliminado de la Euroliga si no gana al Bayern en la última jornada

El Barcelona puede quedarse fuera del play off de la Euroliga ocho años después porque la derrota de este jueves en Mónaco (93-86), la decimoséptima en la fase regular, le obliga a ganar al Bayern de Múnich en la última jornada para evitar ser eliminado sin ni siquiera jugar el play in. Las 20 victorias del Barça no son suficientes para asegurar su continuidad, aunque la única buena noticia de este viernes para los de Xavi Pascual es que su perseguidor, Dubai Basketball, cayó en casa contra el Anadolu Efes de Pablo Laso.

El equipo azulgrana está décimo, a dos triunfos del sexto, Zalgiris Kaunas, por lo que en ningún caso en la trigésimoctava y última fecha podría clasificarse directamente al play in, y a una de Panathinaikos, Mónaco y Estrella Roja (si confirma su triunfo en Lyon). El problema no es ese, sino que Dubai, debutante en esta Euroliga, puede arrebatarle la décima plaza y barrerle del torneo si le gana al Valencia Basket el próximo viernes (20:00 horas), y el Barça no lo hace en su compromiso con el Bayern (20:30).

Los culés perdieron un partido igualadísimo en el Principado que se decidió por detalles, especialmente sus desconexiones puntuales, como en el segundo cuarto (con parcial de 28-18) o en los minutos finales, en los que el exceso de pérdidas les terminó condenando. Los 27 puntos de Kevin Punter con seis triples de siete intentados (más un rebote y cuatro asistencias para 29 de valoración) no fueron suficientes para el conjunto azulgrana.

El Barcelona se topó con un Mónaco muy serio, que sólo contaba con ocho jugadores disponibles y ¡siete! alcanzaron los dobles dígitos de valoración. Sus líderes fueron Elie Okobo (16 puntos, tres rebotes, ocho asistencias y 21 créditos), Mike James (16+2+2 y 19), Blossongame (13+7+1 y 19) y Strazel (14+6+5, 5 tapones y 14).

Las cuentas del Barcelona en la Euroliga

Desde que se aplicó el formato todos contra todos en 2016, el Barça lleva ocho años sin quedarse fuera de los play off. La última vez fue en 2018 y la temporada anterior también fue apeado, es decir, sólo en dos ocasiones se ha quedado fuera de los ocho primeros.

En este curso tiene la oportunidad del play in, para el que depende de sí mismo. Tiene que tumbar al Bayern de Svetislav Pesic, ex entrenador blaugrana en el último encuentro que dirigirá de Euroliga antes de retirarse a final de temporada.