El Valencia Basket planta cara a Podemos y autorizará público en la visita del Maccabi

El Valencia Basket no ha cedido a las presiones propalestinas y permitirá la entrada al público para el partido de este jueves de Euroliga ante el Maccabi Tel Aviv. A pesar de haber cedido previamente ante las amenazas de boicotear el partido por jugar ante un equipo israelí, el club valencianista ha anunciado que reforzará la seguridad y el acceso al Roig Arena para evitar otro conflicto político que salpique al deporte español.

El pasado mes de octubre vivieron una situación similar. El Valencia se enfrentaba al Hapoel Tel Aviv, pero se vieron obligados a tener que jugarlo a puerta cerrada ante las «recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como la delegación del gobierno». Ahora, el Valencia no ha cedido a las presiones de Podemos y ha decidido abrir las puertas por muchas amenazas que reciban de los manifestantes.

«Con el objetivo de no perjudicar a sus aficionados, y no fomentar el agravio comparativo que está suponiendo a nivel competitivo, tras haber podido confirmar la colaboración de las instituciones pese a su recomendación inicial, Valencia Basket ha decidido apostar por que los abonados taronja puedan asistir al partido del próximo jueves ante Maccabi Rapyd Tel Aviv. El club multiplicará esfuerzos a todos los niveles y tomará todas las medidas necesarias para que aquellos que lo deseen puedan disfrutar del partido con normalidad», anunció el comunicado.

Solo abonados del Valencia Basket y con el DNI físico para entrar al Roig Arena

Es por ello que, para evitar una invasión al Roig Arena, se permitirá el acceso únicamente a los abonados sin posibilidad de cedérselo a otro y tampoco se pondrán a la venta entradas libres. «Para acceder habrá un dispositivo especial de seguridad, y será necesario presentar el DNI físico del titular junto al abono. Aquellos abonados que no sean titulares, deberán acudir junto al titular presentando libro de familia en caso de ser menores o carta de autorización firmada por el titular en caso de no serlo», añadió.

Según informa el Valencia, el estadio se abrirá tres horas antes del partido (17:45 horas) y el club ha pedido que acudan con la mayor anticipación posible para evitar concentraciones que puedan atentar contra la seguridad del público. «El Club anima a todos sus abonados a que se conviertan, como viene siendo recurrente, en el sexto jugador de cara al partido, dando al equipo ese impulso necesario para competir, demostrando a todos los niveles que es posible disfrutar del espectáculo deportivo sin percances, ayudando a que jugar en estas condiciones se convierta en lo habitual y se termine con un agravio que no hace más que perjudicar a la competición y a los equipos españoles», indicó.

También estarán cerradas tanto la consigna como la tienda: «El esfuerzo de Valencia Basket, con el apoyo de las autoridades e instituciones, será el máximo a todos los niveles para que los aficionados se centren en lo importante, disfrutar del partido de su equipo con plenas garantías», concluyó.