El Valencia Basket jugará a puerta cerrada contra el Hapoel Tel Aviv para evitar protestas propalestinas

El partido de la jornada 4 de la Euroliga entre Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv se jugará finalmente a puerta cerrada en el Roig Arena. Así lo ha anunciado el club taronja en un comunicado, en el que afirma que es la decisión «manos mala», debido a que puede poner en riesgo la seguridad de jugadores y aficionados. La amenaza de protestas propalestinas en el interior del nuevo pabellón valenciano en el encuentro de este miércoles han llevado a la entidad a evitar cualquier tipo de riesgo a que se den incidentes.

«Valencia Basket ha apurado todas las opciones posibles para que sus abonados no tengan que perderse el partido de Euroliga de mañana en el Roig Arena. Pero ante el riesgo existente y las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como la delegación del gobierno, el club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, tomando la decisión de que el encuentro se dispute a puerta cerrada», señala el escrito que ha publicado el club en sus redes sociales.

De esta manera, Valencia Basket opta por hacer caso a las recomendaciones en materia de seguridad y jugará el partido a puerta cerrada contra el equipo de Israel, pese a que ya se ha alcanzado un acuerdo para el alto el fuego en Gaza: «El Club sabe que, en el contexto actual, ninguna decisión es del agrado de todos, pero en este caso se cree conveniente primar por encima de cualquier otra cosa la seguridad de toda la Familia Taronja y apostar por la decisión ‘menos mala’».