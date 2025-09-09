Las redes aplauden el Roig Arena con dardo a Sánchez: «Has hecho más por Valencia que Sánchez en 7 años»

Las redes sociales se han desecho en elogios al empresario Juan Roig, propietario de Mercadona y una de las personas más queridas en Valencia, en toda la Comunidad Valenciana y España, por lo que ha supuesto para la ciudad y para el todo el territorio valenciano el Roig Arena, un pabellón multiusos de última generación, con una inversión de 400 millones de euros, inaugurado este fin de semana y que ha sido posible gracias a Juan Roig. «Gracias, señor Roig. Has hecho más por Valencia que Sánchez en 7 años», ha destacado un valenciano en su perfil de tik-tok, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. Un mensaje el de ese reel que guarda también un dardo al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

El Roig Arena está destinado a convertirse en el más importante centro cultural y deportivo de la Comunidad Valenciana y posiblemente de España y su construcción ha sido posible gracias a Juan Roig, que ha puesto el capital, el empeño y la ilusión para que Valencia cuente con un recinto incomparable.

El Roig Arena albergará 15.000 espectadores en eventos deportivos y hasta 20.000 en conciertos. Será un espacio de referencia para la celebración de todo tipo de eventos durante los 365 días de cada año. El recinto ha despertado la ilusión en todos los valencianos, que no han podido evitar comparar lo que el empresario Juan Roig hace por Valencia y la Comunidad Valenciana cada día y cada año con el abandono que sufre este territorio por parte del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez: «Gracias señor Roig has hecho más por Valencia que Sánchez en 7 años».

El Roig Arena, además, ha despertado una ilusión sin precedentes en Valencia, que se palpa tanto en la calle, como también en las redes sociales. Así, otro usuario. En este caso de X, antes Twitter destacaba también en una publicación: «¿Os imagináis un Eurovisión en el Roig Arena de Valencia?».