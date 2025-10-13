Los radicales propalestinos amenazan con boicotear los partidos de los israelíes en Valencia y Manresa

Varias organizaciones propalestinas han convocado protestas frente al Roig Arena para la misma tarde del encuentro entre Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv –previsto para este miércoles 20:30 horas– para protestar contra el «genocidio» de Israel en Palestina y para pedir la expulsión de los equipos de este país de las competiciones europeas para tratar de reconducir sus acciones. También han convocado otra en Manresa para la hora del encuentro ante Hapoel Tel Aviv bajo el lema ‘Paremos el partido; paremos el genocidio’.

Las manifestaciones están convocadas sobre las 18:00 horas en las puertas del Roig Arena. En su comunicado, las organizaciones convocantes de las protestas han pedido al Valencia la suspensión del encuentro, aunque según las normas de la Euroliga solo el consejero delegado de la competición, que es una entidad privada, puede hacerlo.

Relatores de la ONU de derechos humanos, junto con organizaciones internacionales y un número creciente de países, califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra Gaza, que desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 67.000 muertos, entre ellos más de 20.000 niños.

El Valencia Basket está desde hace semanas en contacto con la Delegación del Gobierno y asegura que para tomar la decisión final de cómo se disputa el encuentro, algo que espera anunciar en horas, primará «la seguridad». Desde el club valenciano están sopesando la posibilidad de jugar a puerta cerrada. Están en contacto permanente con las autoridades competentes para determinar si se juega a puerta cerrada o permiten la entrada de sus abonados.

A día de hoy el encuentro se juega. Al principio se habló de la posibilidad de que no se disputara el choque de Euroliga ante el equipo israelí por motivos de seguridad, pero todo apunta a que no se suspenderá. Las manifestaciones convocadas por los radicales propalestinos en la tarde del partido han hecho que las autoridades se plantearan suspenderlo.

El exigente calendario que tiene Valencia Basket con casi tres partidos por semana hace que la suspensión del duelo sea un problema, por falta de espacios para recolocarlo. La intención del club es jugar el partido con aficionados en las gradas si las autoridades lo permiten. En caso contrario, la segunda opción, y la que ha cogido más fuerza en las últimas horas, es disputarlo a puerta cerrada por temor a que la policía no pueda garantizar la seguridad de sus aficionados al llegar al pabellón.

Peligra el partido en Manresa

Diversos colectivos propalestinos han convocado una acción de protesta para este miércoles con el propósito de intentar impedir que el Baxi Manresa-Hapoel Jerusalén de la Eurocopa se dispute ese mismo día (20:45 horas) en el Nou Congost tal como está previsto.

Las entidades Prou complicitat amb Israel (Basta de complicidad con Israel), Boicot ICL y Comunitat Palestina de Cataluña han programado una concentración para el mismo miércoles a las 16:00 horas en el aparcamiento del Nou Congost, bajo el lema ‘Paremos el partido; paremos el genocidio’.

Según los organizadores, la iniciativa cuenta con el apoyo de las peñas del Basquet Manresa, el Moviment popular de Manresa y la mayoría de sindicatos en el marco de la huelga general por Palestina prevista para ese mismo día.