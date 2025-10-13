Valencia Basket también contempla jugar a puerta cerrada contra Hapoel Tel Aviv por seguridad

Valencia Basket está meditando jugar a puerta cerrada el partido de la Euroliga de este miércoles contra Hapoel Tel Aviv. Hace tiempo que los taronja tomaron la decisión de no vender entradas para el público general, ni siquiera para su propia afición, por seguridad. De primeras se dijo que no se darían entradas al conjunto israelí, como ya pasó en los partidos de Eurocup entre estos dos equipos el año pasado, pero finalmente optaron por no vender entradas a nadie y ahora meditan si dejar entrar a sus abonados o jugar sin público.

El conjunto valenciano prioriza ante todo la seguridad de sus aficionados y está en constante contacto con las autoridades competentes para tomar una decisión. Jugar a puerta cerrada es una opción que está sobre la mesa, aunque todavía no hay nada decidido. Para Valencia Basket lo primero son sus aficionados y si no se puede garantizar su seguridad el partido se disputará sin público. Pero en caso de que las autoridades den el visto bueno a la entrada de sus abonados, el Roig Arena abrirá sus puertas.

La situación entre Israel y Palestina y las amenazas en torno al partido entre el equipo español y el israelí han provocado que sea un encuentro calificado de alto riesgo. Valencia va a luchar para que los abonados puedan entrar al pabellón, siempre y cuando puedan garantizar su seguridad. Pero como la Euroliga no se moja y no ha tomado ninguna decisión, le toca al club decidir junto a las autoridades competentes si abren sus puertas o juegan a puerta cerrada.

El partido está programado para este miércoles 15 de octubre a las 20:30 horas. Por tanto, se espera que a lo largo del día de hoy y en un plazo máximo de 24 horas se tome una decisión. Los activistas propalestinos exigían a Valencia Basket la cancelación del encuentro contra el equipo israelí. En caso contrario, estarán organizados en la calle frente a las puertas del Roig Arena para intentar boicotearlo. Es por eso que el partido contará con un dispositivo de seguridad especial, para evitar cualquier altercado, y por lo que se están planteando jugar a puerta cerrada.

Tenerife y Manresa jugarán a puerta cerrada

La Laguna Tenerife y Baxi Manresa han decidido de manera conjunta este domingo que sus partidos europeos contra equipos israelíes de baloncesto se disputarán a puerta cerrada en los pabellones Santiago Martín y Nou Congost para evitar protestas propalestinas que estaban anunciadas para intentar boicotear ambos partidos. Una decisión que las dos entidades han comunicado de manera conjunta.

El Tenerife se mide el próximo martes 14 de octubre a las 21:00 horas en la Champions League de baloncesto al Bnei Herzliya, equipo israelí. Manresa, por su parte, recibe el miércoles en Eurocup a las 20:45 al Hapoel Jerusalem. Dos partidos que se han visto salpicados por los propalestinos. De hecho, estos últimos habían solicitado al Barça que les permitiera ejercitarse en el Palau Blaugrana en la mañana del miércoles 15 de octubre, pero han rechazado su petición.