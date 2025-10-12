Tenerife y Manresa jugarán sus partidos contra israelíes sin público para evitar a los propalestinos

Laguna Tenerife y Baxi Manresa han decidido de manera conjunta este domingo que sus partidos europeos contra equipos israelíes de baloncesto se disputarán la semana que viene a puerta cerrada en los pabellones catalán y canario para evitar protestas propalestinas que estaban anunciadas para intentar boicotear ambos partidos. Una decisión que las dos entidades han comunicado de manera conjunta.

Laguna Tenerife se mide el próximo martes a las 21:00 en la Champions League de baloncesto al Bnei Herzliya, equipo israelí. Y Manresa recibe el miércoles en Eurocup a las 20:45 al Hapoel Jerusalén. Dos partidos que se han visto salpicados por los propalestinos.

«Ante los encuentros que los clubes CB Canarias y Básquet Manresa debemos disputar en los próximos días frente a los equipos de Israel, en el marco de distintas competiciones europeas, y considerando la situación actual, las entidades firmantes manifestamos lo siguiente», comienza el comunicado de ambos conjuntos ante las manifestaciones propalestinas que estaban convocadas para ambos partidos la semana que viene.

«Reiteramos nuestro firme compromiso con los valores fundamentales del deporte. Rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia o vulneración de los derechos humanos que se produzca en cualquier contexto», dice el primer punto de este comunicado conjunto entre Tenerife y Manresa.

«Los clubes implicados no podemos decidir, de forma unilateral, no jugar los partidos de las competiciones a las que estamos inscritos, dado que ello supondría el incumplimiento de los contratos, con el consecuente riesgo de sanciones disciplinarias y económicas, así como la expulsión de dichas competiciones», explican ambas entidades.

«En relación a los partidos programados, tras realizar numerosas consultas a las entidades competentes, las autoridades deportivas y los cuerpos y fuerzas de seguridad, y en virtud de la información y las recomendaciones recibidas, las dos entidades hemos decidido que: los partidos correspondientes a competiciones europeas que se celebrarán la próxima semana en el Santiago Martín y el Nou Congost se disputarán a puerta cerrada. Una decisión que se adopta para garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y el correcto desarrollo de los encuentros, en el marco del cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales», comunican Tenerife y Manresa para evitar problemas de seguridad con los propalestinos.