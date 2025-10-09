Borja Iglesias, sobre el movimiento propalestino: «Ojalá salga alguien con la bandera de Palestina…»

Borja Iglesias es fiel defensor de las protestas propalestinas. El delantero ha vuelto a ser convocado con la selección española tras haber renunciado en 2023 y, en su vuelta, ha sembrado la polémica acerca de su postura acerca de los boicots en las competiciones deportivas. Concretamente, este jueves ha analizado su regreso y retomando su discurso contra Israel aprovechando las competiciones deportivas como foco mediático.

Hacía más de dos años que el delantero no había recibido la llamada del conjunto nacional. Previamente había renunciado a volver a vestir la camiseta en pleno caos con el caso de Luis Rubiales: «Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes», explicó en su momento.

Ahora, Borja ha cambiado su idea después de los cambios que se han llevado a cabo dentro de la Federación desde entonces: «Ha habido cambios en los departamentos. Lo que sucedió aquella vez era algo que no me parecía bien. De hecho, recibí bastante cariño y agradecimiento de las chicas de la selección. Lo que pasó en la final del Mundial con Rubiales no me gustó y sentí que tenía que decirlo. Hacerlo así es dar importancia a cosas que pasan y pueden servir para ayudar», confesó en una entrevista a Onda Cero.

Borja Iglesias, a favor de las protestas propalestinas

Otro de los puntos que analizó fue la respuesta que ha hecho en los últimos días el ex ciclista Óscar Pereiro sobre sus declaraciones acerca de los boicots a la Vuelta a España en varias ciudades del país. Pero, para Borja Iglesias, la mejor manera de reivindicar sigue estando en la misma línea: «Me gusta luchar por cosas que creo que se pueden mejorar. Siempre he sido muy reivindicativo, creo que hay que ser muy consciente de lo que podemos ayudar».

Incluso se atrevió a mandar un mensaje de cara a los partidos que jugará España en este parón de selecciones frente a Georgia y Bulgaria: «Si ayuda, ojalá que cuando vaya a chutar a portería, salga alguien con una bandera de Palestina y anulen el gol», declaró.