Borja Iglesias vuelve a la selección española

La selección española ha comunicado a última hora de este domingo que Luis de la Fuente ha convocado a Borja Iglesias para este parón internacional tras la lesión de Lamine Yamal en ataque. El delantero del Celta de Vigo, en un gran estado de forma respecto al gol, no juega un partido con España desde marzo de 2023.

«Luis de la Fuente convoca a Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo, para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid. La concentración de la Selección empezará este lunes 6 de octubre a partir de las 20:00 horas en la Ciudad del Futbol de Las Rozas», comunicó la selección española de fútbol este domingo.

El último partido de Borja Iglesias con España fue el 28 de marzo de 2023 contra Escocia antes de la Liga de Naciones ganada por la selección española ese mismo año. Ya estaba Luis de la Fuente en el banquillo nacional y el combinado español perdió. El delantero del Celta jugó 24 minutos en aquel partido.

Meses después, en septiembre de 2023, Borja Iglesias hizo unas declaraciones en las que renunciaba a ir con la selección española por el caso Luis Rubiales tras el beso a Jenni Hermoso. Dos años después de esas declaraciones, el delantero del Celta de Vigo vuelve con España en un momento en el que nadie le esperaba.

Borja Iglesias se enteró de esta llamada justo después de empatarle al Atlético de Madrid en Vigo en el último partido de la jornada ocho de la Liga. E hizo un gran partido. No marcó, pero participó en el tanto de Aspas que puso el 1-1 ante los de Simeone.

Borja Iglesias vuelve con la selección española con seis goles anotados con el Celta de Vigo entre partidos de Liga y Europa League. Está en un gran momento y Luis de la Fuente lo ha valorado con esta llamada para jugar con España en este parón de octubre.