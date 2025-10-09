El Manresa teme al movimiento propalestino en la Eurocup: «Nos preocupa cómo van a llegar los jugadores»

El Manresa jugará el próximo 15 de octubre para jugar un partido de Eurocup frente al Hapoel Jerusalén, declarado de alto riesgo a raíz de las protestas propalestinas de los últimos días en Barcelona. Una situación que el club teme que pueda poner en riesgo la seguridad de sus jugadores a la hora de entrar al pabellón a pesar de que la policía ya está en marcha para preparar un protocolo especial.

En los últimos meses hemos visto cómo las protestas han sacudido los eventos deportivos. La Vuelta a España provocó varios momentos en ciudades españolas que pusieron en peligro la integridad de los ciclistas; de hecho, hubo hasta caídas de algunos. Ahora es el baloncesto el que vive la incomodidad de tener que lidiar por el hecho de tener que jugar contra equipos israelíes.

Sin embargo, la posibilidad de que el Manrsea se niegue a jugar está descartada: «El club aún no ha decidido nada sobre cómo se va a jugar y lo comunicaremos el fin de semana. Nosotros jugamos Eurocup y tenemos un contrato firmado. Si no lo jugamos, afrontaríamos unas sanciones bastante elevadas y la eliminación de la competición por una o más temporadas», declaró para OKDiario Mar Poyato, directora de comunicación del club catalán.

En redes sociales, varios activistas ya han hecho convocatorias para tratar de boicotear el partido, algo que está en conocimiento de los Mossos d’Esquadra: «Tenemos constancia de que va a haber protestas, de hecho, ya están convocadas delante del pabellón para intentar suspender el partido. Nos lo han comunicado ya al club con comunicados. Habrá un dispositivo especial de los Mossos, como los que han estado preparando con las últimas manifestaciones propalestinas», dijo.

«Lo que nos preocupa es cómo van a llegar nuestros jugadores. La policía nos tiene que garantizar que, para jugar este partido, los jugadores tienen que llegar al pabellón. Nosotros vamos a actuar según las pautas que nos digan ellos. Ellos marcarán un protocolo, que todavía no tenemos. Si se impide la llegada de los jugadores, ese partido no se puede jugar. Estamos esperando a ver cómo va a evolucionar», añadió.

El Hapoel podrá utilizar las instalaciones del Manresa ante la negativa del Barça

Otro de los puntos polémicos fue el rechazo del Barça a que el equipo israelí pudiera utilizar el Palau para poder entrenar de cara al partido. Sin embargo, el Manresa sí facilitará que puedan usarlo en caso de que lo necesiten, puesto que están obligados por la normativa: «Queremos que pase primero el partido de ACB y comunicaremos la decisión de cómo se jugará y cómo se hará. Si vienen a jugar, por obligación, tienen derecho a usar nuestras instalaciones para que entrenen. A nosotros no nos los han pedido. Si van a jugar, no tiene sentido que no entrenen. En el caso del Barça es distinto porque no van a jugar contra ellos», explicó.