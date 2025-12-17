Blindaje absoluto en el viaje del Valencia Basket a Israel

El Valencia Basket será el primer club español de la Euroliga en viajar a Israel. Después de ganar a Olympiacos en Atenas, el conjunto que dirige Pedro Martínez podrá rumbo a Israel este miércoles para enfrentarse al Maccabi Tel Aviv. Un viaje que se está llevando en el más absoluto secreto y con un importante despliegue de seguridad. Pero el choque no se jugará en Tel Aviv sino en Jerusalén.

Como todos los equipos de la Euroliga que vayan a Israel, el Valencia Basket va a contar con un importante dispositivo de seguridad, que incluye desde prioridad absoluta para pasar los controles de pasaporte en el aeropuerto a escolta policial en todos los desplazamientos que realice la expedición. Además, habrá un dispositivo de seguridad privada en el hotel en el que estarán alojados y se ha reforzado el despliegue en el propio encuentro.

La guerra entre Israel y la milicia de Hamás, que se recrudeció tras los atentados terroristas del grupo palestino del 7 de octubre de 2023 y que incluyó operaciones generalizadas en territorio palestino, llevo a la Euroliga a suspender los partidos en Israel, una decisión que revocó hace unas semanas.

El primer partido del torneo que se disputó en Israel fue el que enfrentó el pasado jueves al Maccabi con el ASVEL en Tel Aviv. El Valencia Basket será el primer equipo español que vuelva y el único que lo haga al menos en esta fase regular, porque tanto el Real Madrid, como el Barcelona y el Kosner Baskonia ya habían jugado sus partidos como visitantes contra el Maccabi y el Hapoel Tel Aviv, en todos los casos en pistas neutrales.

El encuentro no se disputará en el pabellón en el que el Maccabi juega sus partidos en Tel Aviv, el Menora Mivtachim Arena, porque el ayuntamiento de esta ciudad lo había alquilado para una fiesta del Hanuka y el choque se jugará en el Pais Arena de Jerusalén.

El club valenciano no ha querido dar detalles ni del vuelo que le debe trasladar a Israel, en principio desde Atenas, ni tampoco del lugar en el que estará alojado durante su estancia, según ha publicado EFE. El Valencia no ha confirmado ni si volará a una ciudad u a otra, separadas por unos setenta kilómetros y a una hora de autobús, ni si se alojará en Tel Aviv, la ciudad en la que inicialmente se iba a jugar, o en Jerusalén.