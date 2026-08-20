Así entrena y se alimenta Kelly Slater, estrella del surf a los 54 años para mantenerse en forma y continuar compitiendo al máximo nivel

Kelly Slater ha construido una carrera difícil de comparar: 11 títulos mundiales y más de tres décadas vinculadas al surf profesional. El estadounidense ha desarrollado una filosofía personal alrededor de la alimentación, el movimiento, la recuperación y el cuidado mental. Cuando fue entrevistado por GQ a los 50 años, contó que no sigue una rutina de gimnasio rígida ni una dieta única, sino que observa cómo responde su cuerpo y ajusta sus hábitos. Esa forma de entender el rendimiento sigue siendo una de las claves de su particular rutina.

Su alimentación también ha cambiado con el tiempo. Slater ha probado diferentes rutinas y actualmente se inclina por una dieta con protagonismo vegetal, aunque no se considera vegano y puede incluir pescado, huevos y otros alimentos. También trabaja con profesionales para identificar alimentos que le producen reacciones y adaptar su dieta. Su desayuno favorito, según contó a GQ, es un batido preparado con fruta fresca, proteína en polvo y algunos complementos. En otras ocasiones, arranca el día con agua templada con limón y jengibre, continúa con fruta y añade semillas de chía o un desayuno cocinado.

Cuál es la rutina de alimentación de KellySlater

Slater no defiende una dieta idéntica para todo el mundo. Después de probar distintos modelos, asegura que se siente mejor cuando aumenta el peso de los alimentos vegetales y añade algo de pescado. También ha experimentado con dietas inspiradas en la alimentación según el grupo sanguíneo, aunque esta teoría no cuenta con respaldo científico sólido y no debería presentarse como una recomendación nutricional general.

Actualmente, según explicó, trabaja junto a un médico y un nutricionista. Realiza análisis y pruebas para identificar posibles alergias o reacciones alimentarias y, a partir de ahí, intenta retirar aquellos productos que le sientan mal. El trigo es uno de los alimentos que menciona como problemático en su experiencia personal.

El desayuno favorito de Kelly Slater

El desayuno que más le gusta preparar es un batido abundante. Su fórmula incluye fruta fresca, proteína en polvo y diferentes complementos. En otras ocasiones, añade semillas de chía, que aportan fibra y grasas saludables. También ha explicado que puede empezar con agua templada con limón y un poco de jengibre antes de tomar fruta.

Cuando no opta por el batido, puede recurrir a huevos u otro desayuno cocinado. En una entrevista anterior también reconoció que, ocasionalmente, desayunaba huevos con tortitas.

La Organización Mundial de la Salud recuerda que una alimentación saludable debe basarse en adecuación, equilibrio, moderación y diversidad, y que las necesidades varían según el nivel de actividad física. Este principio encaja mejor con la filosofía flexible de Slater que la idea de copiar una dieta exacta.

Surf como entrenamiento principal

El surf es la base de su preparación física. Slater describe el esfuerzo sobre la tabla como una actividad cardiovascular intensa, con esfuerzos rápidos y explosivos que se alternan durante la sesión. Por eso no considera necesario convertir su entrenamiento en largas sesiones de cardio convencional.

Fuera del agua tampoco mantiene un programa cerrado. Si nota tensión, realiza estiramientos; si aparece una molestia, busca ayuda profesional. Además, incorpora entrenamiento de fuerza, Pilates y trabajo corporal, y utiliza masaje y herramientas de recuperación para cuidar especialmente piernas y cuello.

Los National Institutes of Health recomiendan combinar actividad aeróbica con ejercicios de fortalecimiento muscular.

Recuperación y conciencia corporal

Una de las características más llamativas de su método es la atención que presta a las pequeñas señales del cuerpo. Slater explica que una molestia en el tobillo puede terminar afectando a la rodilla o a otra zona, por lo que considera importante trabajar la movilidad y la recuperación antes de que una tensión se convierta en un problema mayor.

También concede importancia a técnicas como la respiración, los baños fríos y otras prácticas destinadas a relajarse y mantenerse presente. Para un deportista sometido a viajes, competición y exigencia física, la recuperación forma parte del entrenamiento y no es simplemente una pausa entre sesiones.

Una rutina sin reglas rígidas

La rutina de Kelly Slater no responde a una tabla de ejercicios ni a un menú cerrado. Combina surf, fuerza, pilates, movilidad, recuperación y una alimentación que intenta adaptar a sus propias respuestas. Su desayuno más característico es el batido de fruta y proteína, aunque también recurre a fruta, chía, huevos u otras opciones.

Su objetivo no parece ser seguir una moda concreta, sino encontrar una combinación que le permita rendir, recuperarse y mantener una buena relación con su propio cuerpo a largo plazo. Más que imitar cada detalle, su experiencia muestra la importancia de individualizar los hábitos. En el caso de Slater, décadas de competición le han llevado a priorizar la escucha corporal y la recuperación tanto como el rendimiento.