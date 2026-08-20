El liderazgo de Feijóo en Ceuta frente a un Sánchez en chanclas en La Mareta

La imagen que ilustra la apertura de OKDIARIO explica mejor que cualquier discurso lo que ha sido este verano para España. Pedro Sánchez ayudando a Begoña Gómez a subir unas rocas en la playa privada de La Mareta mientras Alberto Núñez Feijóo se reunía con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para escuchar de primera mano el drama que viven los ceutíes desde que 80.000 inmigrantes ilegales asaltaron la ciudad el pasado 30 de julio. Dos formas completamente distintas de entender lo que significa gobernar.

El propio Feijóo lo resumió con una frase: «El señor presidente del Gobierno está en chanclas en la playa, el señor Vivas no se ha quitado las botas en las últimas tres semanas». Sánchez lleva semanas en La Mareta, buceando, recibiendo amigos y dándose baños con Begoña en la playa privada. Y encima, desde Moncloa se atreven a cuestionar la gestión del presidente de Ceuta. «Lanzar esa descalificación a la labor del presidente Vivas y de su gobierno es manifiestamente injusto», sentenció Feijóo. Injusto y obsceno, añadiríamos nosotros.

Sánchez llegó a La Mareta el 1 de agosto, un día después de su única visita a Ceuta, que duró lo que tarda en sacarse una foto. Desde entonces ha simulado gestionar la crisis con dos videoconferencias, ha recibido amigos en la residencia oficial, ha buceado con las zodiac de la Guardia Civil y ha disfrutado del sol de Lanzarote mientras 10.000 inmigrantes ilegales deambulan por Ceuta, sus policías reciben pedradas en cada turno y una quincena de niñas y mujeres han sido violadas.

Feijóo cogió un avión y fue por segunda vez a Ceuta. Sin residencia oficial en Lanzarote. Sin zodiac de la Guardia Civil. Sin 40 agentes de élite protegiéndole en una playa privada con perímetro marítimo de un kilómetro. Fue porque entendió que el líder de la principal fuerza de oposición tiene la obligación moral de estar donde la gente lo está pasando mal. Y eso, en política, se llama liderazgo.