Todos a acampar frente a Ferraz: es un derecho fundamental

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha negado a levantar el campamento de la Puerta del Sol con un argumento que es la quintaesencia del sectarismo. En contestación al requerimiento de la Comunidad para que la Policía Nacional desalojara el campamento instalado por el Sindicato de Inquilinas, Martín, amigo de los proetarras de Bildu, ha asegurado que prima el derecho fundamental de reunión. O sea, que, según este genuflexo sanchista, se puede tomar un espacio público alegremente y hacerlo de forma permanente, aunque suponga un riesgo para el orden público o para la seguridad de bienes y personas, entre otras razones porque la protesta se sitúa frente a la sede misma del Gobierno madrileño.

La negativa del delegado del Gobierno a intervenir para desalojar el campamento es lógica y viene a constatar que lo ocurrido con el caso Maricarmen responde a una estrategia de la izquierda perfectamente trazada para desviar la atención de la crisis de Ceuta y de la corrupción. Maricarmen ha sido utilizada de manera bastarda por las denominadas fuerzas progresistas con el objetivo de excitar los ánimos de una militancia a la que había que despertar manipulando groseramente la realidad. Y no sería extraño, pues, que el campamento permaneciera en pie hasta las mismísimas elecciones generales y más allá: sería una forma de dar la calurosa bienvenida a un nuevo gobierno de derechas si es que la izquierda perdiera el poder.

Lo que está pasando no responde en absoluto a la reacción natural de sectores descontentos con el problema de la vivienda (sería muy cándido verlo así), sino que forma parte del manual de guerrilla urbana de la izquierda. Y el delegado del Gobierno es una pieza clave para lograr los objetivos. Por cierto, en Ferraz y alrededores -acampar, por ejemplo, frente a la sede del PSOE- estaba terminantemente prohibido y la Policía se empleó con contundencia para disolver a los manifestantes. Frente a la sede del Gobierno regional, sin embargo, es un «derecho fundamental». Pura dictadura.