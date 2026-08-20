Recoger colillas tiene premio en este chiringuito de Barcelona: una cerveza gratis por llenar un vaso

Es una tradición desde hace años. Un chiringuito de Barcelona se propone acabar con las indeseadas colillas de la arena de las playas. Chiringuito Tibu-Ron, de Castelldefels, recupera este verano su iniciativa medioambiental, y lo hace con premio: quienes entreguen un vaso lleno de colillas recogidas en la playa recibirán una cerveza a cambio.

El plan es sencillo y directo. Y lo más importante, tiene un valor de conciencia social y medioambiental. Todos estamos hartos de ir a la playa, extender la toalla y ver colillas alrededor. Luego paseas por la arena o vas hacia el agua y siguen las colillas. Un gesto bien fácil como es guardarlas para tirarlas luego o ir a las papeleras que existen en todas las playas para desecharlas parece que no cala entre la población y por esto las playas del país siguen igual de sucias.

El chiringuito de Barcelona que cambia colillas por cerveza gratis

Con el fin de ofrecer una mejor experiencia en nuestras playas, Chiringuito Tibu-Ron vuelve a poner en marcha este verano una de sus acciones de concienciación medioambiental más emblemáticas, e invita a clientes, vecinos y bañistas a implicarse directamente en el cuidado de la playa de Castelldefels.

El plan es fácil, puesto que toda persona que recoja un vaso de colillas de la arena y lo entregue en el chiringuito tendrá de premio una cerveza gratis. Este gesto, que se proponen cada año los dueños del lugar, tiene un impacto que va más allá de mantener limpia la playa. Según los datos que acompañan la iniciativa, recoger un vaso de colillas permite evitar potencialmente la contaminación de hasta 5.000 litros de agua, poniendo de relieve el enorme impacto ambiental que puede esconder un residuo tan pequeño y cotidiano.

Una acción de conciencia medioambiental

La acción de este chiringuito de Barcelona busca principalmente convertir la concienciación en algo tangible y participativo. Entre todos debemos cuidar nuestros mares y playas. Para incentivarlo, recoger colillas tiene recompensa y se demuestra que el chiringuito de Castelldefels vuelve a reivindicar una manera más responsable de disfrutar de la playa durante los meses de mayor afluencia. Algo que debería ser lo normal: menos colillas en la arena, menos residuos en el mar y una cerveza para brindar por ello.

Tibu-ron, el chiringuito referente de Castelldefels

Este chiringuito de Barcelona es ya referente gastronómico de Castelldefels, la localidad costera conocida por todos porque una gran parte de los jugadores de fútbol, como Leo Messi, tienen sus casas allí.

En este caso, Tibu-ron es espacio en primera línea de playa que gusta a todos. Y desde hace poco ha incorporado una estilosa terraza rooftop con alma tropical, vistas privilegiadas y la mejor cocina mediterránea.

De esta forma, a su emblemático restaurante con salones interiores y terrazas literalmente sobre la arena, se suma ahora un nuevo espacio pensado para quienes buscan experiencias únicas: el rooftop. Uno de los pocos y más espectaculares de la ciudad.

Ubicado en primera línea de mar, el nuevo rooftop de Tibu-Ron ofrece un ambiente tropical, acogedor y vibrante, perfecto para disfrutar de las tardes y noches estivales. Palmeras, materiales naturales, luces cálidas y el sonido del Mediterráneo crean el escenario ideal para afterworks, cenas al atardecer o copas bajo las estrellas.

La propuesta gastronómica mantiene el sello de Tibu-Ron: cocina mediterránea de calidad, con los arroces como abanderados, producto fresco y platos ideales para compartir. Todo acompañado de una cuidada selección de cócteles y vinos.

De este chiringuito destacan muchas cosas, la buena comida, el ambiente y la música. Además de sus iniciativas sociales. El ambiente animado y festivo hace que no sea solo un lugar para relajarse, sino también para divertirse con buena música y el ritmo de los mejores hits del verano.

Si durante el día se puede disfrutar de buena cocina y vistas a la playa, por la noche, el club se transforma siendo el lugar para pasarlo bien: las mesas desaparecen, el DJ se adueña del local con sus temas y las luces de colores iluminan el espacio. Comer aquí es comer a pie de playa, mientras en los fogones se cuecen a fuego lento platos exquisitos que se centran en la pureza y autenticidad de recetas icónicas de la costa mediterránea.

La cocina del chiringuito de Barcelona del que todos hablan

Su cocina sobresale por los ingredientes frescos de origen local: tapas, arroces, patatas y bogavante al estilo balear, fideuá, y buenas carnes y pescados de Km 0 conforman la carta. Un producto bien tratado para garantizar un resultado delicioso.

A su vez los cócteles merecen mención aparte por una cuidada carta, donde además de los clásicos, presentan creaciones con los mejores destilados. Eso sí, las sangrías son las estrellas rutilantes de las mesas.