La nueva vida de Manuel Díaz ‘El Cordobés’: se avecinan cambios importantes

Creíamos que lo habíamos visto todo, pero la vida de Manuel Díaz no deja de sorprendernos. El torero ha anunciado que va a tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Lleva mucho tiempo triunfando en las plazas y cree que ha llegado el momento de tomarse un merecido descanso. Está convencido de que debe hacerlo ya, justo cuando se ha reconciliado con su padre. El propio Manuel Benítez ha admitido que está orgulloso de la carrera de su hijo.

Díaz quiere cerrar etapas y considera que lo mejor para él es poner punto y final a su brillante trayectoria. Según ha salido publicado, quería reconciliarse con su padre estando en activo porque necesitaba saber su opinión. Ahora que Benítez le ha dicho que todo está en orden y que le valora como profesional piensa que debe dar el siguiente paso: retirarse de forma definitiva.

El último proyecto de Manuel Díaz

El ex de Vicky Martín Berrocal tiene claro que el final de su carrera está cerca, pero antes quiere hacer algo muy importante para él: torear delante de su padre. Esta propuesta a llenado de ilusión a Manuel Benítez y ha asegurado que podrían organizar una corrida juntos. En este supuesto proyecto, según informa la revista ‘Pronto’, también participaría Julio Benítez. El hermano de Manuel ha jugado un papel muy importante. Ha sido el que ha convencido a Benítez para que dé su brazo a torcer.

El marido de Virginia Troconis ha concedido unas declaraciones que están dando mucho de qué hablar. Quiere cambiar de vida y considera que es un buen momento para dar el paso. Ahora puede centrarse en su vida personal y en otros asuntos profesionales que antes le robaban demasiado tiempo. Eso sí, todavía no ha aclarado cuando su última corrida. Lo hará con tiempo suficiente porque será un evento retransmitido por todos los medios de comunicación.

Las declaraciones más importantes del torero

Manuel quiere contar la verdad. Es uno de los mejores toreros del momento, pero también tiene una faceta como personaje público. La prensa lleva informando de sus movimientos demasiado tiempo. Es una estrella de la crónica social y ha conseguido ganarse el cariño de todos, por es su figura despierta tanto interés. Ha querido ser él quien diera la noticia porque su intención es explicarse bien. No quiere que haya lugar a la especulación porque considera que es un asunto demasiado serio.

“Estoy preparado para decirles adiós a todas las plazas. La verdad es que en este momento de mi vida me encuentro muy bien. Mentalmente creo que ha llegado el momento”, ha comentado al respecto. También ha asegurado que no hay nada extraño ni turbio detrás de la decisión. Simplemente cree que ha alcanzado la edad suficiente como para retirarse. Eso sí, quiere hacerlo por todo lo alto y después de que su padre le vea torear. Para él es un sueño.

El torero no necesita seguir trabajando

Una de las cosas más relevantes que ha hecho El Cordobés en los últimos tiempos es renunciar a la herencia de su padre. Tomó esta decisión porque no quería que nadie se confundiera. Su deseo era que Manuel Benítez le reconociera por una cuestión sentimental, no por ningún asunto económico. El medio ‘JALEOS’ garantiza que el ex de Vicky Martín Berrocal tiene un patrimonio que incluso supera al de su padre. Esa es otra de las razones por las que puede dejar las plazas. Ya tiene el dinero necesario.