El documental de Las Berrocal ha generado una gran controversia. Este proyecto audiovisual protagonizado por el matriarcado de Vicky Martín Berrocal expone un tema que ha causado debate: las relaciones tóxicas. La normalidad con la que tratan la historia sentimental de Victoria Madre con José Luis Martín -que estuco marcada por infidelidades y una doble vida consentida por la madre de Vicky-, supone para muchos un gran peligro en lo que de verdad debería ser considerado el amor verdadero y sano. Lara Ferreiro, psicóloga, ha analizado y desarrollado en LOOK el motivo por el que la vida de Las Berrocal puede suponer una mala influencia para las nuevas generaciones.

¿Es beneficioso o peligroso el documental de Las Berrocal?

«El peligro de estas cuatro mujeres, sobre todo de la madre y de Vicky y de la hermana, es normalizar una relación de abuso. La relación que tuvo la madre Victoria con José Luis fue una relación de sumisión, de aguantar muchísimas infidelidades a nivel abuso emocional y eso hace que haya una romantización de él. De hecho, esta mujer, Victoria, tiene en su casa del Rocío una estatua de su marido, un marido que la engañó, que tenía una familia, tenía hijos con otra mujer», ha dicho la psicóloga para LOOK, que advierte de los «peligros» y las consecuencias negativas sobre la concepción del amor en las nuevas generaciones: «Esta serie también la van a ver la generación Z, gente joven, mujeres, que han sufrido este tipo de relaciones de abuso, que son de adicción emocional cuando te engachas a una relación tóxica como si fuera la droga y eso es muy peligroso. Es decir, la romantización de estas series sobre relaciones de abuso».

‘Las Berrocal’, en el estreno de su documental en Madrid. (Foto: Gtres)

Uno de los asuntos que aborda Ferreiro y en los que ha enfatizado con LOOK es el tema del «trauma intergeneracional» de Victoria madre a sus hijas y, por ende, a su nieta Alba: «Ambas -refiriéndose a Vicky y a Rocío- dicen que ha sufrido mucho por amor, precisamente porque este tipo de modelo de relación tóxica entre sus padres afecta mucho a los hijos, porque al final lo normalizas, idealizas el amor. La madre dice que el aguantar una relación tóxica es amor y eso es una creencia muy peligrosa, porque al final el amor no duele y ella lo ha normalizado».

Una de las figuras más presentes de este documental es José Luis, el padre de Vicky, que tuvo una doble vida con Victoria madre y con otra mujer. Sin embargo, a lo largo de la serie, en lugar de cuestionar la postura del patriarca, la justifican: «Respecto a cómo está enfocado la serie, sus hijas también tienen idealizado a esa figura del padre, un padre que no estaba en las Nocheviejas, que no estaba con ellas en ningún momento. De hecho Vicky se lo dice que la daba regalos cuando venía y, al final, el peligro es esa idealización de este tipo de relaciones porque tienen el efecto escaparate».

Lara Ferreiro ha advertido también sobre las consecuencias que puede suponer el salir de una relación tóxica tras un tiempo «enganchada»: «También se ve como las hijas de Victoria están normalizando este tipo de relaciones que luego esto tiene un impacto. Normalmente las relaciones tóxicas suelen tener un trauma, es decir, te genera un trastorno estrés postraumático muy doloroso y si no lo sanas, puedes repetir patrones una y otra vez en todas tus relaciones y eso también es muy peligroso. El problema es que tienen millones de seguidores y entonces pervierten lo que es un amor sano y hace que al final se reproduzca este mensaje».

Las consecuencias de las relaciones tóxicas

De izquierda a derecha. Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz, Vicky madre y Rocío Berrocal. (FOTO: LOOK)

Tal y como reza la psicóloga a este medio, «estas relaciones tan crueles que te destrozan la autoestima y te destrozan absolutamente todo. Eso es muy peligroso». Además, ha suscrito cada una de las «críticas» que ha recibido el documental: «De ahí las críticas que está recibiendo la serie, porque el amor no es aguantar. No tiene nada que ver con el amor, sino con una relación perversa de la madre y que ellas justifican como que era de otra época, que era de otra generación, que ella ya estaba muy enamorada y que estaba muy enganchada y que la compensaba. El mensaje no se puede normalizar, porque es muy perverso para todas las miles de seguidores. Las series tendrían que ser pedagógicas y no hacer, bueno, apología de relaciones de abuso, de masoquismo y de abuso emocional».