Las Berrocal son lo que muestran. No hay dobleces. No hay filtros. Tampoco hay censura. Entre ellas, la conversación, la diversión y la tertulia, no falta. Solo les ha hecho falta un sofá y una mesa camilla para enganchar desde el primer minuto a la audiencia con su docureality, que verá la luz el próximo 20 de mayo. Aunque Vicky ha sido portada en varios momentos de su vida, la realidad es que no ha dejado de sorprender en esta proyección. Y es que, tanto ella como el resto de las mujeres de su matriarcado, han contado en su primer proyecto audiovisual conjunto secretos desconocidos hasta la fecha sobre su intimidad. Además, este poderoso clan de mujeres -cuyo mantra es «dejar a los hombres antes de que te dejen» (un sabio consejo de la abeja reina, Vicky madre), ha desvelado a LOOK algunos entresijos y secretos de su verdadera relación detrás de las cámaras.

Las Berrocal sin censura

Si por algo se caracteriza Vicky Martín Berrocal es por su naturalidad y espontaneidad. La diseñadora de moda, que ha protagonizado varias portadas del papel couché, define este documental como «un viaje sin filtro, desde el alma, desde las tripas, desde el amor… y desde enfrentarse a la vida con valentía» en donde se puede ver su «esencia» sin falsear nada.

De izquierda a derecha. Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz, Vicky madre y Rocío Berrocal. (FOTO: LOOK)

Para este proyecto audiovisual, Vicky no ha estado sola. A esta aventura la han acompañado las mujeres de su vida, como su hija Alba Díaz (su hija en común con Manuel Díaz, El Cordobés) que está muy orgullosa por el resultado final del documental. Por su parte, Rocío Berrocal, la MVP del proyecto y la gran desconocida, ha dicho que con esta propuesta, en la que expone su vida como nunca, tuvo claro que «no iba a hacer el paripé», a pesar del «miedo» del comienzo: «Ellas dos (refiriéndose a su hermana y a su sobrina) que saben que es como es este mundo, me han dado algunas reglas. No leo mucho lo que me ponen. Por el momento es todo muy bonito, pero sí que es verdad que tiene que venir lo que venga».

Las fricciones de Vicky con su hija Alba

Vicky y Alba son mucho más que madre e hija. Entre ellas solo tienen que mirarse para saber lo que piensan. Aunque a priori parecen polos opuestos, la realidad es que la complicidad entre ellas es envidiable, ya que tienen una relación que parte de la confianza y de la amistad. Sin embargo, entre ellas también hay secretos. De hecho, uno de los reproches de la pequeña de Las Berrocal -que ejerce como creadora de contenidos en redes sociales-, es que su madre «ha tapado muchas cosas a lo largo de su vida». «Ellas se lo callan todo. Es muy necesario ir puliendo la comunicación. Es verdad que mi madre tiene muchas cosas en la cabeza y yo quería hablar. Es algo normal, el querer hablar y que a ti no te apetezca o viceversa», ha dicho la joven a este medio sobre su progenitora.

Por su parte, Vicky considera que es normal que haya diferencias, ya que considera que «en todas las familias se cuecen habas»: «Yo a Alba la he querido regalar. Ha sido una niña que no me ha dado problemas. llegaba antes a casa, estudiosa, ha cumplido con todo… Es una niña increíble, pero éramos dos mujeres, ella tiene genes muy fuertes… Yo cuando tenía una relación, ella veía que me iba y era lo único que tenía en su vida».

Alba Díaz junto a Vicky Martín Berrocal. (FOTO: GTRES)

Sin embargo, todo cambió cuando la hija de la diseñadora y del torero retirado empezó a ver a su madre como una «mujer» más allá de una madre. Quizás parte de ‘culpa’ la tiene Marcos, la pareja de Alba, otro de los protagonistas del docureality, que no -por el momento-, de la familia. «No, no, no… metido en la familia no, está metido en su vida. Somos cuatro. Pero le queremos mucho», bromea Vicky. «Si mi madre se casa en un futuro, su pareja no va a ser Berrocal. Pero también me gusta que seamos él y yo», contesta Alba

La amistad de Vicky Martín Berrocal con sus clientas

Otro de los asuntos que se aborda en el documental es la faceta de Vicky como diseñadora. Desde hace dos décadas que la andaluza se dedica al mundo de la costura, su gran pasión y dedicación. La socialité ha conseguido consolidarse como una de las modistas de referencia y confianza para invitadas y para rostros conocidos de la talla de Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, que en muchas ocasiones ha vestido con sus trajes.

Isabel Díaz Ayuso con un vestido de la firma de Vicky. (FOTO: GTRES

«Tengo una amistad con ella (refiriéndose a Díaz Ayuso) y con todas las personas que he vestido. Cuando alguien repite y piensa en ti para los grandes acontecimientos… Es fascinante, pero no porque se llame Isabel, es fascinante que las mujeres me hayan acompañado en estos 20 años y me hayan cogido así de la mano», ha sentenciado Vicky.