El núcleo duro de Paz Vega contra los haters: de Orson Salazar a Eugenia Martínez de Irujo

Paz Vega se ha topado con la cara menos amable de las redes sociales a raíz de un posado en bikini que ha subido durante sus vacaciones en República Dominicana. A sus 49 años, la actriz luce realmente estupenda con un bikini negro de estilo bandeau y con el mar Caribe como telón de fondo. Instantes de relax y felicidad, que ahora se han visto empañados por una oleada de ataques. Y es que los haters no se han medido a la hora de opinar sobre su aspecto físico, calificándola como «esqueleto viviente». «Igual se ven guapas si parecen 2 esqueletos», han arremetido contra Vega y su amiga.

Sin embargo, la actriz ha evitado caer en provocaciones, y ha seguido fiel a su estilo de vida, enfocado en el deporte y el cuidado físico. Según nos muestra la propia Vega, ella practica desde natación a ciclismo o balonmano, además de llevar a cabo largas caminatas que le permiten lucir un físico de infarto.

«Mi cuerpo es fundamental, mi cuerpo, mi mente… Es mi salud, la salud de los que nos rodean», confesaba en una entrevista respecto a la importancia que le da al cuidado personal. De hecho, ella apunta a que una de sus grandes claves para verse estupenda es la alimentación, seguida del ejercicio. «Yo creo que todo se proyecta, al final nuestro cuerpo es lo que somos».

El fuerte núcleo de apoyo de Paz Vega

En medio de las críticas, Paz demuestra que lo mejor es hacer caso omiso al ruido externo, además de contar con un fuerte núcleo de apoyo y que va desde su esposo Orson Salazar, a amigas de la talla de Eugenia Martínez de Irujo. El matrimonio lleva ya más de dos décadas juntos, y su principal truco para mantenerse unidos es «el amor, respeto, complicidad, admiración y ganas de estar juntos», confesaban en una entrevista concedida a la revista Vanity Fair.

Paz Vega y su marido, Orson Salazar en un photocall. (Foto: Gtres)

«Ni secretos, ni esfuerzos extraordinarios. Un proyecto de vida en común que nos ilusiona y ordena nuestra existencia», aseguran. De hecho, insisten en que «el tiempo es el mejor aliado para vivir un amor de verdad. Solo el tiempo nos ha llevado a un lugar que solo nos pertenece a nosotros como pareja, nuestro universo particular».