Vicky Martín Berrocal a cara descubierta, sin maquillaje ni filtros: "Esto es lo que hay"

Vicky Martín Berrocal ha decidido dar un paso hacia la autenticidad y mostrarse tal y como es, sin filtros ni maquillaje. En una foto reciente, aparece sonriente, con el cabello desordenado y un look relajado, vestida con un suéter negro y una chaqueta gris. En sus propias palabras, la diseñadora andaluza revela la verdad detrás de la foto, mencionando que no se siente al 100% debido a una ligera retención de líquidos y la falta de sueño, que incluso la impidió asistir al gimnasio. Como ella misma cuenta: «Sin maquillar, sin peinar. Al punto que la chica que me ayuda en casa me ha dicho ¿por qué sale así?» A pesar de todo esto, su actitud es tranquila, positiva y llena de agradecimiento por el simple hecho de estar viva. «Feliz de respirar», afirma, transmitiendo una sensación de paz y aceptación con su cuerpo y su mente.

Vicky Martín Berrocal ha subido recientemente una foto donde muestra su rostro al natural. (Foto: Gtres)

Este gesto de naturalidad es un reflejo de una tendencia cada vez más común entre las celebridades, quienes empiezan a cuestionar los estándares de belleza impuestos en las redes sociales y a mostrar sus imperfecciones de forma abierta y honesta. La ex de Manuel Díaz ‘El Cordobés’, al igual que otras figuras públicas, se une a este movimiento que desafía la imagen idealizada y nos recuerda que la belleza no necesita ser perfecta ni forzada. Más allá de los retoques y filtros, lo que realmente resalta es la aceptación de uno mismo, la tranquilidad de ser auténtico, y el valor que reside en no temer ser quien eres, sin importar lo que puedan pensar los demás.

Vicky Martín Berrocal, en su mejor momento

Vicky está viviendo una etapa profesional realmente plena. Su pódcast A solas con… es todo un éxito, dándole la oportunidad de entrevistar a personalidades de renombre como Victoria Federica de Marichalar, Eva Longoria e Isabel Díaz Ayuso. Además, la diseñadora está inmersa en su nuevo proyecto, un documental titulado Las Berrocal, que tiene un significado muy especial para ella. Este proyecto, que se estrenará en Movistar Plus+ en 2025, sigue el estilo de las populares Las Kardashian, pero con un enfoque mucho más cercano y familiar. El documental promete dar a los espectadores una visión íntima de la vida de las cuatro mujeres de su familia, un proyecto que Vicky nunca imaginó realizar. “Juntar a las mujeres de mi vida y hacer un proyecto en común es algo que nunca hubiese pensado”, expresó Vicky, emocionada de trabajar junto a su madre, su hermana y su hija.

Vicky Martín Berrocal en bikini. (Foto: Redes Sociales)

A nivel personal, Vicky se prepara para celebrar su 52 cumpleaños el próximo 11 de marzo, y lo hace sintiéndose más fuerte y en paz consigo misma que nunca. A través de sus redes sociales, compartió un texto que encontró bajo el título Así somos las de 50, que resume perfectamente su perspectiva sobre la vida: “Tranquilidad. Sabemos más. Nuestras relaciones son mejores, más maduras. Seguridad y libertad. Sabemos lo que queremos y lo que no. Me gusto más. Relativizas muchas cosas”. Después de compartirlo en sus historias de Instagram, Vicky reflexionó sobre lo que leía: “Leí este texto hace tiempo y no puedo estar más de acuerdo”, comentó. Sin embargo, quiso resaltar una parte que le tocó más profundamente: “Sobre todo en que identifico a una imbécil perfectamente”, dijo, bromeando sobre los prejuicios que aún se asocian con la edad.