Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Virginia Troconis han sido dos de los rostros conocidos que no han querido faltar en Madrid a la fiesta que la revista Elle ha organizado en homenaje a Andalucía. Una velada en la que la hija de la Infanta Elena ha acaparado gran parte del protagonismo y en la que el dress code ha estado marcado por looks flamencos y de aire torero.

Una aparición pública que se produce poco después de que su padre, Manuel Benítez, haya demostrado su intención de acercar posturas con él. Un momento que, sin lugar a dudas, hace mucha ilusión a la familia: “tenemos ganas todos de que se produzca”, ha dicho Virginia Troconis muy entusiasmada.

Por su parte, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha recalcado su deseo de que el encuentro llegue pronto, ya que siente una gran admiración por su padre: “estamos viviendo sueños malos y tener ahora uno bonito como el que estoy teniendo ahora, me parece que no es real. Solo puedo decir que ojalá que todo esto se arregle para que haya muchas más personas que puedan cumplir su sueños, sobre todo nuestros hijos. Pensad en ellos, hay que dejarles las cosas más fáciles y luchar por ellos, porque lo que no me gustaría es que muchas personas no puedan cumplir sus sueños. Yo gracias a Dios pronto lo voy a cumplir. Mi sueño es estar delante de la persona que más admiro, que más quiero, que ha significado todo para mí en mi vida: mi padre. Por él yo estoy aquí, soy lo que soy, se lo tengo que agradecer. Y ese sueño se va a cumplir”, ha declarado.

Un momento delicado

Las últimas semanas han sido complicadas para Manuel Benítez. A sus ochenta y cinco años, el torero empezó el año teniendo que someterse a dos complicadas intervenciones de corazón que le han mantenido un tiempo alejado de los focos mediáticos. Sin embargo, tras un merecido descanso, el pasado 10 de marzo, el diestro reaparecía ante las cámaras para presentar la Fundación Manuel Benítez Pérez ‘El Cordobés’, que se ha creado con el objetivo de defender la memoria del V Califa del Toreo.

Una fecha que, además, ha coincidido con el aniversario de su retirada de los ruedos y en la que ha estado acompañado de toda su familia. Sus cinco hijos no quisieron perder la oportunidad de homenajear al torero, que no ha dudado en comentar en qué punto está su relación con su hijo Manuel, tras años de polémicas: “estamos ahí. Estamos ahí ahora mismo, pero todo llegará. Yo le he dado mi teléfono, que me llame cuando quiera. También intentaré mantener una conversación con él poquito a poco. Ahora que tampoco tenemos nada, nada, nada… Pero bueno, tenemos que ir poco a poco y bien, ya nos veremos”, comentaba el diestro, que además enviaba un mensaje de cariño a Manuel Díaz: “todo llega, todo llega tarde. Desde aquí le mando un saludo también. Hombre, le tengo mucho cariño, pero bueno, poquito a poco”, recalcaba.