Vicky Martín Berrocal pone cara y nombre a su persona favorita

Vicky Martín Berrocal ha querido compartir en su perfil de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores, un post cargado de significado y dirigido a una persona muy especial para ella. Con motivo del cumpleaños de su hija Alba, fruto de su extinto matrimonio con Manuel Díaz ‘El Cordobés’, ha publicado una carta y unas fotografías de lo más conmovedoras.

El mensaje de la diseñadora

«Hace 25 años a las 19.30 de la tarde nació mi persona favorita, Alba Díaz Martín. Pesó 3.750 kilos y ya miraba de una forma diferente», ha comenzado diciendo en las primeras líneas del escrito. «Es increíble cómo pasa el tiempo… Sin apenas darnos cuenta ya hemos pasado un cuarto de siglo acompañándonos, peleándonos, riéndonos, discutiendo, viajando, escuchándonos (aunque estés convencida que no te escucho) y compartiendo mucho de todo, pero, sobre todo, queriéndonos», ha añadido. «Hoy justo a la misma hora que te parí brindo por ti y te celebro. Convertirte en la mujer que has querido no es fácil, por eso te aplaudo», ha continuado.

Vicky Martín Berrocal en un evento. (Foto: Gtres)

«Sólo quiero que sepas que no hay nada que me importe más que tu felicidad y que no hay besos en este mundo que me gusten más que los tuyos. Feliz cumpleaños y feliz vida, Alba. Que Dios te bendiga siempre

Sigue tu camino como hasta ahora, tranquila, sin miedo… porque yo esté donde esté, jamás nunca te soltaré de la mano. Te quiero, Alba. Feliz cumpleaños», ha finalizado.

En cuanto a las imágenes, en la primera de ellas aparece la cumpleañera cuando tan solo era un bebé, mientras que en el resto de fotografías se puede observar la evolución de Alba Díaz hasta convertirse en la mujer que es hoy en día. De esta manera, la empresaria saca a la luz este especial álbum de fotos que ha querido compartir con sus seguidores.

La situación personal de la empresaria

Se puede decir que Vicky Martín Berrocal atraviesa un gran momento profesional y es que no cabe la menor duda de que este 2024 para ella ha sido un año muy especial. Por un lado, se ha consolidado como diseñadora de moda con la inauguración de una boutique en el madrileño barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de la capital. A este triunfo se le suma el éxito de su podcast A solas con…, por el que han pasado personalidades de la talla de Ana Milán, Victoria Federica, Malú y un largo etcétera.

Vicky Martín Berrocal en un photocall. (Foto: Gtres)

Pero eso no ha sido todo porque, recientemente, ha salido a la luz que se ha comprado una casa en el norte de Madrid. Se trata de una vivienda que ha reformado para dejarla a su gusto y a la que ya puede entrar a vivir. Tal y como indicó Semana, el edificio fue construido en 1969 y cuenta con cinco alturas. Dichas viviendas están valoradas en alrededor de 1.500.000 de euros, según indican portales especializados. Este domicilio de doscientos metros cuadrados, cuatro habitaciones, cuatro cuartos de baño y un salón de grandes dimensiones, tiene también varias zonas comunes como la piscina. Además, cuenta con garaje y portero.

Para hacer el traslado de los enseres más grandes, la diseñadora contrató una empresa de mudanzas, mientras que para la ropa y objetos más pequeños contó con la ayuda de su hermana Rocío.