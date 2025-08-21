La noticias sobre la política española han sido una de las grandes protagonistas en los últimos meses y que, indirectamente, han traspasados a las páginas del papel couché. Desde prácticamente la Transición, la vida privada de los representantes y miembros de los distintos partidos ha causado un gran interés, así como los lazos de amistad que existen entre ellos -a pesar de tener una ideología contraria (véase el ejemplo de Borja Sémper que, cuando anunció que padecía cáncer hace unas semanas, presumió de su buena relación con Rufián).

Esto le ha ocurrido de la misma manera a Gonzalo Miró, un férreo defensor del socialismo, y Andrea Levy, que forma parte de las filas del Partido Popular -además de ser una de las mujeres más críticas contra Pedro Sánchez-.

Andrea Levy junto a José Luis Martínez-Almeida. (FOTO: GTRES)

La relación de Gonzalo Miró y Andrea Levy

Una de las secciones que la mayoría de los programas tienen -independientemente del tipo de contenido que emitan-, son las mesas de política. Cada vez más, las cadenas de televisión tratan de reunir a distintas ideologías para crear un debate y, así, que los españoles puedan formar su propia opinión -más allá de los cara a cara entre candidatos antes de que los ciudadanos voten en las urnas-. De esta manera se conocieron Gonzalo y Andrea, que coinciden en el programa de Nuria Roca en La Sexta. Ambos forman parte de la mesa de tertulianos, donde han protagonizado desencuentros ideológicos -aunque siempre desde el respeto-.

Gonzalo Miró en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

A pesar de que a priori -o eso, a veces, es lo que nos hacen entender-, nada tienen en común por sus distintas formas de pensar, lo cierto es que entre publicidad y publicidad han cosechado una bonita y cercana amistad. Prueba de ello son las imágenes que este miércoles 20 de agosto han salido a la luz de ambos paseando por las calles de Madrid, donde han compartido confidencias -tal y como muestran las instantáneas de Semana-.

El ex de Amaia Montero y la número dos de José Luis Martínez- Almeida y Delegada de Cultura, estuvieron disfrutando de un plan juntos como si de dos amigos de toda la vida se tratase. Este encuentro tuvo lugar, según el medio citado, el pasado 7 de agosto en un restaurante del barrio de Chamberí. Además, tal y como reflejan las instantáneas -ya que ambos aparecen sonriendo-, seguramente intercambiaran confidencias que nada tienen que ver con política ya que se despidieron cariñosamente y entre risas tras una conversación distendida en plena calle -una prueba que demuestra que no tienen de nada de lo que esconderse-.