Vicky Martín Berrocal acaba de estrenar uno de sus proyectos más ilusionantes: su docureality familiar. La diseñadora de moda, junto a su madre, su hija y su hermana, se han desnudado por completo para compartir su vida más privada y personal. Entre muchos de los asuntos que abordan en los cuatro capítulos, el más repetido es sobre el amor. Actualmente, la única que tiene pareja es Alba Díaz, la hija en común de Vicky y Manuel Díaz ‘El Cordobés’. Desde hace más de un año que la joven mantiene una relación sentimental con Marcos Terrones, un artista de música urbana de 30 años, que nació en Parla y que ha trabajado con cantantes de la talla de Nathy Peluso.

Aunque su aparición en el documental es efímera, la realidad es que Vicky Martín Berrocal desveló a LOOK si su yerno es uno más o no entre los miembros de su matriarcado.

Vicky Martín toma distancias con Marcos Terrones

«Cuando conocí a la tita Rocío, la verdad es que solo me hizo falta un abrazo para ella me dijo que no daba abrazos pero gracias por eso también, por hacerme cree en el cariño familiar y la primera vez que conocí a la abuela yo vi a esa persona delante de mí y me regaló un táper de pisto y fue un momento precioso, me di cuenta de que volvía a tener abuela. Así que nada este ratito va para vosotras sois fantásticas, maravillosas, sois diamantes», dice Terrones en el documental sobre su familia política.

Por su parte, Vicky ha tomado distancias en la relación con su yerno, tal y como contó para LOOK. Aunque está muy feliz porque su hija haya encontrado el amor y a un hombre que está plenamente enamorado de ella, la realidad es que como cualquier madre, considera que todavía no es el momento de que Marcos forme parte de la familia de manera oficial. «No, no, no… metido en la familia no, está metido en su vida. Somos cuatro. Pero le queremos mucho».

La relación entre Alba y Vicky es mucho más que de madre e hija al uso. Ambas tienen mucha complicidad y a penas hay secretos entre ellas. Sin embargo, no siempre ha sido así. En una entrevista para este medio, la diseñadora explicó que la adolescencia de su única hija, de la que dice que tiene una «gran mochila» por la fama de sus padres, no fue nada fácil: «Yo a Alba la he querido regalar. Ha sido una niña que no me ha dado problemas. llegaba antes a casa, estudiosa, ha cumplido con todo… Es una niña increíble, pero éramos dos mujeres, ella tiene genes muy fuertes… Yo cuando tenía una relación, ella veía que me iba y era lo único que tenía en su vida».