¿Por qué ha tardado tanto tiempo la segunda temporada de ‘Separación’? Ben Stiller lo explica

Apple TV + no tiene ni mucho menos, los números ni la audiencia que debe pretender toda plataforma con dicha inversión millonaria en sus contenidos. De hecho, la marca californiana ha cambiado recientemente su modelo de explotación en salas de cine evitando por ejemplo, que Wolfs termine teniendo un estreno masivo en la cartelera. Algo francamente entendible, si tenemos en cuenta las pérdidas multimillonarias del terminal en proyectos como Los asesinos de la luna, Napoleón, Argylle o Fly me to the Moon. No obstante y más allá de su crisis fílmica, la empresa fundada por Steve Jobs ha creado algunas de las mejores series de la pequeña pantalla. Pero a diferencia de sus competidoras, el servicio de streaming ha tardado demasiado en confeccionar los nuevos capítulos de su serial insignia. Hablamos, cómo no, de la segunda temporada de Separación.

Con el aplauso unánime de la crítica, la ficción creada por Dan Erickson y producida por Aoife McArdle y Ben Stiller supuso un soplo de aire fresco en su estreno el pasado 2022. En aquel momento, los espectadores pensaron en ella como una ficción con un final autoconclusivo, pero nada más lejos de la realidad, el último episodio de su presentación dejó la trama completamente abierta a través de un abrupto cliffhanger. Con una audiencia mayúscula en el catálogo de Apple TV + y varias nominaciones tanto en los Critics Choice Awards como en los AFI y en los Globos de Oro, los espectadores se han preguntado habitualmente por qué la segunda temporada de Separación ha tardado tanto en producirse y ahora, ha sido Stiller el que ha dado las dos claves principales en la problemática ejecución de la continuación: la huelga de guionistas y el proceso de escritura.

La segunda temporada de ‘Separación’

La producción de la segunda temporada de Separación comenzó en 2022, sin embargo el regreso de los oficinistas de la misteriosa Lumon Industries ha tardado mucho más de lo esperado. Una pausa que en realidad poco tiene que ver con los acontecimientos internos del proyecto.

Al igual que sucedió con el inicio de la serie, Separación tendrá algunos capítulos dirigidos por el propio Stiller. Aunque su faceta como cineasta sea algo ciertamente desconocido por el gran público, el actor de Algo pasa con Mery lleva años liderando proyectos tras las cámaras sobre todo en el campo de la comedia. Ahí está su debut en 1994 con Bocados de realidad e historias hilarantes posteriores como Zoolander: Un descerebrado de moda o Tropic Thunder.

Hace algunas horas en una entrevista con Vanity Fair, Stiller confirmó cuáles habían sido los principales motivos de que la segunda temporada de Separación se haya demorado tres largos años:

«Nos llevó un tiempo escribir la segunda temporada. Luego comenzamos a filmar en octubre de 2022, y nos paralizaron por la huelga en mayo (de 2023). En ese momento, habíamos completado aproximadamente siete de nuestros 10 episodios, y luego tuvimos que reagruparnos después de la huelga. Nos lleva un tiempo preparar el programa. Por eso, no empezamos a rodar hasta enero (de 2024). Luego rodamos de enero a mayo para terminar los últimos tres episodios».

Erickson dio también alguna idea de lo que podríamos esperar de la segunda temporada de Separación: «En un nivel práctico, es un programa muy complejo. Cada personaje tiene dos vidas, básicamente, dos personalidades, y estamos ampliándolas. Para mí, la escritura fue la parte más laboriosa del proceso porque había muchas maneras de hacerlo (…) Nunca estuvimos dispuestos a dejar que eso lo convirtiera en algo que no fuera perfecto».

¿De qué trata ‘Separación?

La sinopsis oficial de Apple TV + es la siguiente: «Mark Scout dirige un equipo en Lumon Industries, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos entre su ámbito laboral y su vida profesional. Un atrevido experimento para equilibrar el trabajo y la vida personal que se pone en tela de juicio cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo…y de sí mismo».

Protagonizada por Adam Scott, el reparto está repleto de caras conocidas como Patricia Arquette (Boyhood), John Turturro (La habitación de al lado), Britt Lower (Future Man), Zach Cherry (Fallout), Christopher Walken (El cazador) y Tramel Tillman (El padrino de Harlem). Para el seguimiento se han incorporado Gwendoline Christie (Juego de Tronos), Alia Shawkat (Ruby Sparks) y Bob Balaban (El Gran Hotel Budapest).

La segunda temporada de Separación se estrenará en la plataforma de Apple TV + el próximo 17 de enero de 2025.