¿Por qué ‘Argylle’ es un fracaso de taquilla? La cinta de espías ha costado 200 millones de dólares

Todavía es pronto para contabilizar de forma oficial su recaudación, pero tras su estreno esta semana, Argylle lo va a tener difícil para no ser el primer fracaso económico de la taquilla en el 2024. Según los primeros datos que llegan desde Norteamérica, la nueva propuesta del director Matthew Vaughn ha amasado en el primer fin de semana de su estreno, unos 16 millones de dólares los primeros tres días. Siendo el número uno de la cartelera de Hollywood, el proyecto de Apple TV + no está para fiestas, dado que a la marca se ha gastado 200 millones en una película que probablemente generará pérdidas sustanciales para la compañía. Pero ¿por qué no ha generado más interés una película con tantas estrellas en su cartel?

Un presupuesto excesivamente abultado

Si algo nos demostró la taquilla del 2023 es lo complicado que va a ser para las salas conseguir compensar presupuestos abultados. Sobre todo, si estos no vienen apoyados por una franquicia preexistente o que haya generado el correspondiente hype o legión de fans. Esto último, como también pudimos comprobar por Marvel, ya ni siquiera es una garantía en el cine de superhéroes. Es una utopía pensar que la cinta distribuida por Universal Pictures conseguirá igualar el gasto de las cifras de su inversión que necesita como mínimo, acumular 100 millones en su primer fin de semana global.

La idea es que según los indicadores, el número de asistentes que va a ver las películas, decae siempre después del fin de semana del estreno. Para ser rentable, Argylle necesitará recaudar el triple de lo que ha costado su presupuesto, más su inversión de marketing.

La falta de competencia

Parece una contradicción, pero ya lo vivimos el verano de 2023. Siendo el efecto ‘Barbenheimer’una competencia entre Barbie y Oppenheimer que benefició a ambos proyectos. Los dos consiguieron reunir 2.400 millones de dólares en todo el mundo para Warner Bros. Discovery y Universal Pictures. Este fin de semana, las alternativas y la oferta audiovisual tenían poco que ofrecer a unos espectadores que tienen su atención puesta en el actual circuito de premios, con galas como los Oscar o los Goya a la vuelta de la esquina.

Como añadido, febrero tampoco ha sido nunca un mes especialmente atractivo para la recaudación. Los espectadores acaban de pasar por el primer mes del año, el cual es para los expertos económicos de todo el mundo, un periodo de menos gasto en ocio después de la navidad.

El engaño promocional con su casting

El mayor atractivo de Argylle es su casting. Tener un reparto lleno de estrellas ya no es garantía de que la gente irá a ver una película. Sino que se lo digan a Ámsterdam o Babylon. No obstante, sigue siendo un aliciente poderoso, al menos, en lo que a la visibilidad de la promoción se refiere. Con todo esto, si observamos la mayor parte de los elementos publicitarios del largometraje de Apple, parece que los personajes interpretados por Henry Cavill, Dua Lipa y John Cena van a tener una presencia relevante en la historia. Nada más lejos de la realidad, pues ya sabemos que la participación del exsuperman es de un total de 10 minutos en pantalla. Circunstancia muy parecida a la de las otras dos estrellas.

Las críticas nefastas han sido el epitafio final para el trabajo de Vaughn. Un 35% ce críticas positivas en Rotten tomatoes y unas notas muy bajas en portales referencia como IMBb o Filmaffinity.

‘Argylle’: Sinopsis

La sinopsis oficial de Argylle es la siguiente: “Cuando las tramas de sus libros empiezan a parecerse demasiado a las actividades de un siniestro sindicato clandestino, la introvertida autora de novelas de espías Elly Conway y su gato se ven inmersos en el verdadero mundo del espionaje, donde nada ni nadie es quien dice ser”.

Argylle se estreno el pasado 2 de febrero en los cines y al ser un proyecto de Apple TV + terminará llegando en algún momento a la plataforma. Lo único que lo hará más tarde que pronto, si atendemos a lo que han hecho otras historias de la plataforma de la manzana. El ejemplo más reciente es el de Los asesinos de la luna. La cinta de Martin Scorsese tampoco funcionó en la cartelera mundial a pesar de los elogios de la prensa especializada y, después de un estreno en salas un 20 de octubre de 2023, terminó llegando al catálogo de de Apple un 12 de enero. Unos tres meses aproximadamente entre la llegada a la cartelera y la aparición en el streaming, por lo que seguramente podamos ver Argylle bajo suscripción en mayo. Claro está que hay que tener en cuenta que al trabajo de Scorsese le interesaba un lanzamiento temprano online, con motivo de las nominaciones a los Oscar 2024.