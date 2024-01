‘Thunderbolts’: Esto es lo que tienes que saber de la última apuesta cinematográfica de Marvel

La huelga de guionistas y actores que Hollywood sufrió a finales del pasado 2023 ha llevado a que muchas producciones, Sobre todo los blockbuster, tuviesen que reestructurar sus estrenos. Y claro, cuando esto sucede, las agendas de los actores entran en conflicto con rodajes que se solapan, teniendo que renunciar a alguno de sus papeles. De momento, el proyecto con peor suerte en este sentido ha sido Thunderbolts, La cinta en la que el equipo de Kevin Feige ha puesto muchas esperanzas y que comenzará a rodarse este mismo 2024. Lo que no se imaginaban antes de empezar, era la salida de dos de sus rostros más talentosos de la cinta origen de este nuevo supergrupo.

La ambiciosa producción de Marvel ha perdido por conflictos en su agenda a Steven Yeun (Minari, The Walking dead) y Ayo Edebiri (The Bear). Pero más allá de este negativo punto de partida ¿qué es lo que sabemos de esta especie de Escuadrón suicida de La Casa de las Ideas? Te contamos todo lo que de momento, conocemos del proyecto:

Un reparto lleno de caras conocidas

Hasta que el estudio vuelva a traernos a los Vengadores, Thunderbolts será lo más parecido que vamos a tener a una reunión de superhéroes. Eso sí, la mayoría de ellos tienen muy poco de heroico y ya los conocemos de otras entregas del UCM.

El equipo titular estará comandado por Julia Louis Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine. A la que conocimos en Falcon y el Soldado de invierno y pudimos ver en la escena postcréditos de Viuda negra. Precisamente, en esa misma secuencia aparecía Yelena Boleva, la hermana del personaje de Scarlett Johansson a la que da vida Florence Pugh. David Harbour recuperará su papel de Red Guardian y por otro lado Olga Kurylenko volverá a enfundarse el traje de Taskmaster. Completándose así, toda la serie de rostros que vimos por primera vez en la cinta despedida de Natasha Romanoff estrenada en 2021.

El equipo también tendrá a Fantasma, el villano que Hannah John-Kamen personificó en Ant-Man y la Avispa. Por último, tendremos John Walker, la versión oscura del Capitán América. El líder según Feige será el Bucky Barnes de Stan, quien por otra parte, es el que ha aparecido en mas entregas de la franquicia.

¿De qué tratará ‘Thunderbolts’?

Por el momento, no hay detalles de la trama de Thunderbolts, más allá de una breve descripción del filme que la describe como “un grupo de antihéroes que emprende misiones para el gobierno”. El director Jack Schreier ofreció el pasado agosto algunos detalles vagos, señalando que no podía decir qué es, pero que la historia tendría “algo diferente” a lo que estamos acostumbrados: “Creo que algo emocionante de Thunderbolts es que no es una secuela. Es una historia nueva, y es un conjunto de personajes que tal vez ya hemos conocido un poco en el UCM antes, pero esta es una visión muy nueva de lo que son y de lo que los une. Probablemente no sea lo que la gente espera de ello, pero supongo que no puedo decir más que eso”.

Jake Schreier brilló el año pasado dirigiendo varios capítulos para la serie Bronca, producida por A24 y disponible en Netflix. Antes de poder ver su trabajo en Marvel, el cineasta también estará tras las cámaras en otra serie franquicia de Disney, Skeleton Crew. La ficción de star Wars se centrará en un grupo de niños perdidos que intentarán encontrar su camino a casa durante la era de la Nueva República.

¿Cuándo llegará ‘Thunderbolts’ a los cines?

La película estaba programada originalmente para el 20 de diciembre de 2024, pero los piquetes de los sindicatos de escritores e intérpretes han postergado la fecha al 25 de julio de 2025. Independientemente de los problemas con el parón, no es la primera vez que los Thunderbolts retrasan su llegada a las salas. En un principio, iba a llegar el 26 de julio de 2024, pero en aquella ocasión la propia reestructuración del calendario de Marvel fue la que retraso la programación.

De la misma forma sucedió con el rodaje, ya que indiscutiblemente las dos cosas están ligadas. Este debía empezar en junio de 2023. Después de la huelga, Sebastian Stan le contó a Variety a principios de enero que el set volvería a estar listo en aproximadamente un mes, lo que nos lleva a considerar que todos deberían estar listos para ponerse delante de las cámaras a partir de febrero. Para ver un primer tráiler, tendremos que esperar seguramente al próximo verano. El estudio aprovechará seguramente la Comic-Con como escenario impulsor de sus novedades.