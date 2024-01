El motivo de la salida de Steven Yeun de ‘Thunderbolts’: «Los cambios me han sacado de la película»

Si algo nos ha demostrado el 2023, es que el género de los superhéroes ya no es una panacea que alce la carrera de los intérpretes. La seguridad económica que antes transmitían las historia de Marvel y (no tanto) DC, invitaban a construir carreras sobre personajes y franquicias de largo recorrido. Sin embargo, el pasado años vivimos batacazos en la taquilla abismales, como Ant-Man y la Avispa: Quantumania, The Flash y la reciente The Marvels. En parte por eso, renunciar a sus proyectos es mucho más sencillo y de esta forma, no es de extrañar que un actor nominado al Oscar como Steven Yeun, haya puesto tierra de por medio al que iba a ser su personaje en Thunderbolts. Pero ¿Cuál es realmente el motivo de esa salida?

Habitualmente y para no quedar mal de cara a la galería, muchos actores y directores se acogen a los llamados conflictos de programación para desentenderse de proyectos en los que estaban vinculados. Pero en esta ocasión y por los lamentos que Yeun ha relatado en sus últimas declaraciones, parece que su deseo de estar en Marvel sigue presente, aunque la huelga de guionistas y directores haya retrasado tanto la filmación como para comprometer otros proyectos del intérprete coreano.

“El tiempo que ha pasado y los cambios que ha habido me han sacado de la película. Pero sé que (el director) Jake Schreier va a hacer un trabajo increíble”, le explicaba Yeun a la revista Variety.El actor, trabajó recientemente a las órdenes de Schreier en la serie Bronca para Netflix.

Una disculpa para Marvel

Por sus declaraciones, sabemos que Yeun comunicó su salida a la Casa de las ideas de forma telemática, costándole bastante encontrar las palabras adecuadas: “Me costó muchos borradores de email asegurarme de que transmitía con total sinceridad lo mucho que lamentaba tener que irme (de Thunderbolts)”. Además recalcó su interés en hacer una película Marvel, aunque asegura que ahora mismo probablemente ha “enfadado a mucha gente”.

Thunderbolts contará con varios antihéroes de Marvel como Yelena Belova (Florence Pugh), Alexei Shostakov (David Harbour) o Bucky Barnes (Sebastian Stan). Llegará a los cines el próximo 25 de julio.