El rodaje de ‘Thunderbolts’ comenzará a rodarse en primavera de 2024

El Universo de Marvel vive los peores días desde que Kevin Feige y su equipo construyesen la que quizás sea la obra audiovisual más fructífera para un estudio cinematográfico. Después de la gran etapa de Thanos que abarcó una década de películas, el nuevo rumbo de la IP de Disney se ha visto obligada a dar un giro en sus pretensiones. Primero por los fracasos económicos en la taquilla y critica y segundo, por el controvertido despido del actor Jonathan Majors, quien interpretaba al nuevo antagonista de los Vengadores, Kang el Conquistador. Ahora, más que nunca la Casa de las Ideas piensa en su 2024, año en el que sabemos ya que estrenará Thunderbolts, su cinta de antihéroes particular.

Thunderbolts es una de las futuras ficciones más esperadas de la compañía, reuniendo a “los villanos” en una suerte de Escuadrón Suicida para Marvel, pero sin duda es el reclamo más parecido a los vengadores que en estos instantes puede plasmar Marvel. Uno de sus integrantes, el actor Wyatt Russell (Falcon y el Soldado de Invierno) reveló que el equipo está listo para grabar la próxima primavera, refiriéndose John, su anticapitán América: “Hay mucho que jugar con John y hay mucho más que hacer con John. Soy muy afortunado de poder trabajar con el tipo de talento con el que voy a trabajar cuando Thunderbolts comience en marzo o abril”.

‘Thunderbolts’: Algo más que una cinta de superhéroes

“Parece que buscamos algo que tenga profundidad y algo interesante sobre lo que teorizar más allá de simplemente volar y hacer cosas de superhéroes”, le explicaba Russell a THR. Los personajes más improbables se unirán para combatir contra un enemigo común. Desde la Viuda negra de Florence Pugh, pasando por el Alexei Shostakov. Olga Kurylenko recuperará a su versión despiadada del asesino Taskmaster y Hannah John-Kamen volverá como Ava Starr, a quien vimos en Ant-Man y la Avispa, ademas del Soldado de Invierno de Sebastian Stan. Por último y no por ello menos importante, Julia Louis-Dreyfus asumirá el papel de Valentina Allegra de Fontaine y Harrison Ford será el líder militar del grupo, Thaddeus “Thunderbolt” Ross.

Al no haber iniciado su rodaje, Thunderbolts no precisara de reshoots para acomodar la nueva senda narrativa del universo sin Kang. Suerte que no correrá Capitán América: Brave New World. La cinta villanesca está programada para estrenarse el 25 de julio de 2025.