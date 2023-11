3 obstáculos que ‘The Marvels’ tendrá que superar para no ser un nuevo desastre para Disney

Seguramente si le preguntaremos a los fans de la Casa de las Ideas sobre qué películas son las mas esperadas por parte de la compañía, pocos hubieran situado a The Marvels en la ecuación. Y es que Capitana Marvel, la primera parte, no fue precisamente de los títulos más valorados en la anterior fase del estudio. Sin embargo, los últimos tráilers han alimentado una producción que parte con cierta ventaja, al no tener las mismas expectativas que otras historias de la franquicia propiedad de Disney. Aun con todo, este próximo estreno tiene varios obstáculos que tendrá que solventar para no convertirse en otro terrible fracaso para la marca audiovisual que maneja Kevin Feige. Estos son sus 3 principales inconvenientes:

1-La tendencia decadente del género

Hablar de que el cine de superhéroes está en crisis es sinónimo de poner en debate el futuro de Marvel en la gran pantalla. Salvo alguna excepción, como Guardianes de la Galaxia Vol.3, la productora lleva encadenando varios fracasos económicos tanto en el patio de butacas como en el streaming. El más importante fue Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, una producción que fue un agujero sin fondo para la recaudación y que además, no convenció a nadie. Un desastre mayor si tenemos en cuenta que era un pilar base en la construcción del futuro narrativo de la fase 5. Por otro lado, en el streaming la serie de Invasión secreta fue otra decepción, sobre todo teniendo si atendemos a su desorbitado presupuesto: 212 millones de dólares para seis capítulos.

2- Brie Larson: Sola ante el peligro

Otra de las principales preocupaciones es la ausencia de “intérpretes imán” para la taquilla. El mayor reclamo es el de la ganadora del Oscar, Brie Larson, porque de momento ni Iman Vellani ni Teyonah Parris tienen un peso relevante en la saga como para poder ser un interés dentro del fandom. A Vellani la conocimos en la discutida serie de Ms. Marvel, mientras que Parris nació del show Bruja Escarlata y Visión, estrenada el pasado 2021. Desde entonces, no hemos vuelto a ver a su personaje implicado en ningún otro proyecto.

Actualmente, la industria cinematográfica vive en una época en la que ni siquiera tener a las mayores estrellas de primer nivel te garantiza un buen número de asistentes a las salas, pero sabemos de sobra que la ausencia de rostros como Chris Hemsworth o Scarlett Johansson han sido claves para entender el actual declive del UCM.

3- Una de las películas más caras de la compañía

Por si las dos anteriores barreras no fuesen suficientes, The Marvels tiene un último handicap a añadir a la lista. Será una de las películas más caras de la historia de la compañía. La nueva película orquestada por el equipo de Feige tiene a Nia DaCosta detrás del proyecto, una prometedora cineasta que viene de haber filmado Candyman, pero que no tiene experiencia manejando grandes presupuestos. Este, puede ser uno de los grandes motivos por los que el filme ha pasado de tener una partida presupuestaria inicial de 130 millones de dólares a los casi 275 millones que ha costado finalmente, según Forbes.

The Marvels es la cuarta película más cara de la historia del UCM, por detrás de Vengadores: La era de Ultrón, Vengadores: Endgame y Vengadores: Infinity war. Un auténtico reto en el que será muy difícil que esta historia recaude los suficiente como para llegar a ser un producto rentable.

Descubriremos si estos principales frenos son rebasados bastante pronto, cuando la película se estrene en cines el próximo día 9 de noviembre.