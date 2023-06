Samuel L. Jackson defiende a Brie Larson de los incel

Samuel L. Jackson tiene por fin, un papel protagonista dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. El actor vuelve a ponerse en la piel del espía Nick Fury en Invasión secreta, la nueva serie de la casa de las ideas para Disney + y ha aprovechado el momento para defender a su compañera de reparto Brie Larson de los ataques de odio en la red.

“Brie es una persona más fuerte de lo que la gente cree”, le contaba el nominado al Oscar a la Rolling Stone. Ambos coincidieron juntos en la presentación del personaje de la actriz, Capitana Marvel, formando una divertida dupla que marcaría el inicio de la iniciativa Vengadores. Después, el actor de Pulp Fiction realizó un alegato contra los incel que odian a personas como Larson: “Ella no va a dejar que nada de eso la destruya. ¿Estos tipos incel que odian a las mujeres fuertes, o el hecho de que ella es una feminista que tiene una opinión y la expresó? Todo el mundo quiere que la gente sea quien ellos quiere que sean. Ella es quien es, y realmente lo es”.

A pesar de que la mayoría de los fans de la casa de las ideas creen que ambos intérpretes se conocen desde Capitana Marvel, en realidad la primera producción en la que coincidieron fue en Kong: la isla calavera. “Habíamos hecho Kong juntos, que no fue la experiencia más maravillosa para ninguno de nosotros. Nos hicimos grandes amigos durante esa experiencia en particular porque lo estábamos pasando muy mal”, recordaba. Jackson y Brie Larson volverán a aparecer juntos en The Marvels, la secuela de Capitana Marvel que ha dirigido Nia DaCosta. En ella, la ganadora del Oscar por La habitación compartirá elenco con otras dos nuevas superheroínas; Kamala Khan (Iman Vellani) y Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Por supuesto, a Jackson se le preguntó recientemente por qué su Nick Fury no ha aparecido en ninguna entrega de Black Panther, algo de lo que se quejó hace algunos días, apuntando a que si por él fuese, habría estado en todas las películas de Marvel.

The Marvels llegará a los cines el próximo 10 de noviembre de 2023, mientras que el primer episodio de Invasión secreta está disponible desde hoy mismo en Disney +.