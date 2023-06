Samuel L. Jackson todavía trata de averiguar por qué nunca ha estado en una película de ‘Black Panther’

Samuel L. Jackson está a punto de volver a interpretar al agente Nick Fury en el UCM, esta vez protagonizando su propia serie para Disney +, Invasión secreta. Su personaje ha tenido cierta relevancia en varias entregas, mientras que en otros grandes proyectos ha pasado desapercibido, con un recorrido un tanto irregular entre las fases planteadas por Kevin Feige y su equipo. Una situación que al propio nominado al Oscar extraña y como bien le ha contado a Entertainment Tonight, si por el fuera estaría en “todas las películas de Marvel”:

“No sé, tiene altibajos para mí de una manera interesante. Se siente como si lo hubiera interpretado desde siempre. Si fuera por mí, habría estado en todas las películas de Marvel porque, quiero decir, él es Nick Fury, sabe todo lo que está pasando. Todavía estoy tratando de averiguar por qué nunca he estado en Wakanda”.

A Jackson le preguntaron también por las declaraciones de su director fetiche, Quentin Tarantino, quien recientemente aseguró que las estrellas de Marvel no eran auténticas estrellas de cine. “No es una gran controversia para mí saber que aparentemente estos actores son estrellas de cine. Chadwick Boseman es Black Panther. No puedes refutar eso, y él es una estrella de cine”, le contaba el actor a The View a principios de este año. Samuel L. Jackson nunca se ha escondido que prefiere seguir haciendo películas del UCM antes que cimentar una carrera en busca de un Oscar, algo que superó hace tiempo:

“A pesar de lo cansado que quería estar al respecto, pensar ‘Bueno, debería haber ganado un Oscar por esto o debería haber ganado por eso y no sucedió’, una vez que lo superé hace años, ya no fue una gran cosa para mí”, le contó en su momento el intérprete a Los Ángeles Times. Jackson nunca ha querido dejar que la medida del éxito de su carrera se centrase en los premios, entendiendo que la única vara insacrificable para él es su propia felicidad y satisfacción con su trabajo.

A pesar de que Nick Fury ya obtuvo una dosis de protagonismo mayor en Capitana Marvel, la serie de Invasión secreta será el punto de partida crucial que pondrá a su personaje en el foco de una nueva historia de Marvel, llena de conspiraciones, alienígenas y en definitiva un mundo en el que el espía se maneja como pez en el agua. Invasión secreta llegará a Disney + el próximo 21 de junio.