Samuel L. Jackson responde a las críticas de Quentin Tarantino hacia Marvel

Hace un par de semanas, el director Quentin Tarantino volvió a poner en la palestra el debate sobre el rol de las películas de superhéroes en el séptimo arte. Una cuestión que ya iniciaron figuras tan representativas como Martin Scorsese, Alejandro González Iñárritu o Francis Ford Coppola. A cada desplante u opinión sobre el fenómeno de La Casa de las Ideas en el cine, hay una respuesta, al poco tiempo, de algún miembro que pertenece al UCM y cuando Tarantino aseguró que los actores de Marvel no eran estrellas de cine, en seguida saltó Simu Liu (protagonista de Shang-Chi y la leyenda de los Diez anillos) para contestarle. Ahora, el que tiene que decir algo al director de Érase una vez en Hollywood es un actor asiduo en su filmografía, Samuel L. Jackson.

Mientras promocionaba Cinema Speculation, el nuevo libro en el que el director analiza el cine de los 70, a Tarantino se le preguntó cómo no, sobre las diferencias entre las estrellas de los estudios de antaño, respecto a las de ahora. El realizador mencionó que aquellas figuras eran estrellas en sí mismas, pero que en Marvel la estrella era el superhéroe en cuestión, como el Capitán América, Thor o el propio Tony Stark. Estas palabras no han sentado excesivamente bien a la cúpula de actores que ocupan esos puestos y que, no son pocos en la industria. Uno de los últimos ha sido L. Jackson, quien precisamente entró por la puerta grande de la industria gracias a que el director lo eligió como protagonista en Pulp Fiction. En una nueva entrevista con The View, ha respondido a Tarantino.

“Se necesita a un actor para ser esos personajes en particular, y el signo del estrellato cinematográfico siempre ha sido qué ¿culos en los asientos? ¿De qué estamos hablando?”, comentaba el nominado al Oscar. Después, el actor de títulos tan relevantes como El protegido puso como ejemplo al anterior Black Panther, el fallecido Chadwick Boseman: “No es una gran controversia para mí saber que aparentemente estos actores son estrellas de cine. Chadwick Boseman es Black Panther, No puedes refutar eso, y él es una estrella de cine”.

Samuel L. Jackson no apareció en la última cinta del cineasta, pero ha formado parte de la mayoría de historias que el de Knoxville ha dirigido; Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill Vol. 2, Django desencadenado y Los odiosos ocho. En marvel, el actor lleva desde hace más de una década interpretando al personaje de Nick Furia y en 2023, protagonizará la serie Secret Invasion, con el líder de SHIELD como protagonista.