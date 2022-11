Simu Liu defiende a Marvel ante las críticas de Quentin Tarantino

Las críticas al Universo Cinematográfico de Marvel no son nuevas por parte de la cúpula de artistas y directores más longevos de la industria reciente. El primero que, simplemente describió las cintas de superhéroes como “un parque de atracciones” fue Martin Scorsese. Después, muchos han mostrado sus reticencias a definir esos largometrajes como cine. El último de ellos ha sido Quentin Tarantino. El director de Pulp Fiction criticó la “marvelización” de Hollywood y cómo la producción de la misma está impulsada por la propiedad intelectual en lugar de “el poder de las estrellas”. Unas declaraciones que no han tardado en tener una respuesta vía Twitter de la estrella de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Simu Liu.

If the only gatekeepers to movie stardom came from Tarantino and Scorsese, I would never have had the opportunity to lead a $400 million plus movie.

I am in awe of their filmmaking genius. They are transcendent auteurs. But they don't get to point their nose at me or anyone.

— Simu Liu (@SimuLiu) November 22, 2022