Esta es la mejor película de todos los tiempos para Quentin Tarantino

Quentin Tarantino es, además de un reputado director y guionista, un cinéfilo empedernido. La gente que lo conoce asegura que puede estar días hablando de cine sin parar y su criterio y gusto particular es consultado por todo el mundo, elevando la categoría de cualquier producción si esta “tiene el visto bueno del director”. Conocidas son de sobra, las listas que hace a lo largo del año de las mejores películas estrenadas. Pero ahora, ha señalado cuál es para él, la película perfecta: Tiburón.

En su última entrevista, en el podcast The Video Archives, el director de Pulp Fiction ha sido extraordinariamente claro: “Creo que Tiburón es la mejor película que se ha hecho nunca. Quizás no la mejor obra maestra, pero sí es la mejor película jamás hecha. Hay otras películas que pueden entrar en ese ambiente enrarecido que tiene, pero nadie lo hace mejor que Tiburón. Es la mejor que se ha hecho. Y muestra lo mal que se hicieron la mayoría de películas antes de Tiburón”. Quentin Tarantino no tiene ningún reparo en alabar la figura de Spielberg, incluso si ello significa criticar algunos hitos cinematográficos anteriores como Viaje al centro de la tierra (1959), aunque sí que valoró la relevancia que esta clase de historias tuvieron en la figura de directores como El Rey Midas de Hollywood. “Lo que quise decir con eso, en un grado u otro, es que Spielberg y muchos de sus seguidores crecieron viendo este tipo de películas en el cine y, aunque son hitos cinematográficos, ciertamente podrían haber sido dirigidas mejor”.

Después quiso diferenciar los dos tipos de cine existentes en la mente de todo cinéfilo, algo que en inglés se puede apreciar entre “film” y “movie”, aunque aquí en España los dos términos se sustituirían por la palabra película. Por ejemplo, Tiburón e Indiana Jones son cintas para el disfrute (“movie”), mientras que existen otras categorías de obra como Ciudadano Kane, filmes que observar desde otra perspectiva.

Todavía desconocemos cual será la próxima película que dirigirá Tarantino. Se supone que será la última de su carrera. Ahora está disfrutando de su hijo y sobre todo, dedicándose a escribir libros sobre cine. El primero contaba partes inéditas de Érase una vez en Hollywood y el segundo, a punto de publicarse, es una revisión analista de las películas que se rodaron en los años 70. Una década que Tarantino considera clave en la historia del cine.