Samuel L. Jackson prefiere seguir siendo Nick Furia a ganar un premio Oscar

El actor Samuel L. Jackson recibió el Oscar honorífico en esta edición del 2022. Una carrera llena de películas gigantescas y reconocidas por la crítica que le han llevado a estar nominado a la codiciada estatuilla por Pulp Fiction y su Jules Winnfield y otras en las que debería haber tenido más reconocimiento como es el caso de haber sido un roba escenas en Django desencadenado con el negrero negro llamado Steven. Una consideración que le importa más a sus fans que a él mismo, ya que como le ha contado a Variety, prefiere seguir haciendo personajes como Nick Furia a estar en las películas potencialmente ganadoras del Oscar.

“Nunca iba a dejar que los Oscar fueran una medida de mi éxito o fracaso como actor” señalaba Jackson, quien explicaba de esta forma su medida de felicidad profesional perfecta: “¿Estoy satisfecho con lo que estoy haciendo? No estoy haciendo películas para perseguir estatuillas. Ya sabes ‘Si haces esta película, ganarás un Oscar’. No, gracias. Prefiero ser Nick Furia o divertirme siendo Mace Windu con un sable de luz en la mano”.

Samuel L. Jackson apareció por primera vez como el espía de Shield en 2008, durante una escena postcréditos de Iron Man. Desde entonces, el actor ha retomado el papel en múltiples películas, incluyendo la de Los vengadores (2012), Soldado de Invierno (2014) y Spider-Man: Far from home, entre muchos otros. Sin embargo, a su personaje todavía le queda un largo recorrido en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), ya que aparecerá en la serie Secret Invasion y la secuela de Capitana Marvel titulada The Marvels, que se estrenará el próximo 2023.

El Jedi y héroe de Marvel habló también con orgullo de la conexión tan especial que siente con su audiencia: “Soy el tipo que hace las líneas que la gente ve en las camisetas. Hay actores que hacen toda su carrera y nadie puede citar una línea que hayan dicho antes en una película”. Jackon se refiere a todas esas frases tan icónicas ya de la cultura popular que pronunció en películas como Los increíbles, xXx o El protegido. Actualmente se encuentra rodando Kill Room junto a Uma Thurman y Maya Hawke, después le pondrá la voz al personaje de Vic en la comedia de animación Garfield. Furia podría ser el personaje más longevo de la franquicia y tendrá mucho que decir reuniendo de nuevo a los Vengadores en un futuro.