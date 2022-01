Aunque Marvel esté a punto de estrenar Moon knight en Disney Plus el próximo mes, La Casa de las Ideas no deja de trabajar en sus otras series de televisión que complementan esa fase 4 que está construyendo Kevin Feige. Una de esas ficciones es Secret invasion, la serie en la que los Skrulls volverán a tener un gran protagonismo, después de formar parte de la primera cinta de Capitana Marvel. Esta vez, no parece que habrá ningún superhéroe a mano para Nick Furia, que tendrá que lidiar con Cobie Smulders esta estratagema conspiranoica en la que los alienígenas se intentarán hacer con el control de la tierra. Ahora, gracias a las filtraciones de internet hemos podido ver las primeras fotos de los protagonistas en el set de rodaje, desvelando el aspecto que presentarán en la serie.

Samuel L Jackson, Emilia Clarke, Ben Mendelsohn y Cobie Smulders se encuentran ya en Inglaterra filmando #SecretInvasion pic.twitter.com/BUoaAoFXf1 — Marvel Latin News (@MarvelLatin) January 23, 2022

Aparte de Jackson y Smulders al reparto se une la actriz de Juego de tronos Emilia Clarke y Ben Mendelsohn repitiendo su papel de Talos. La historia está basada en el cómic homónimo de Brian Michael Bendis y como puede verse por alguno de los rostros del reparto fotografiados por la calle, Secret Invasion tendrá mucha acción, aparte del espionaje propio de Shield.

More of Emilia Clarke shooting SECRET INVASION scenes as Cobie Smulders’ Maria Hill follows her. (https://t.co/TyDfJrRPnB) pic.twitter.com/tmLmp8RXBl — Secret Invasion News (@SInvasionNews) January 24, 2022

En los rodajes en exteriores de Hollywood es inevitable que los transeúntes no filtren imágenes de los actores, porque entre otras cosas no puedes prohibir a la gente que haga instantáneas en la vía pública, algo que ya ha sucedido con cintas como The Flash o Batgirl.

📸🚨 DESDE EL SET 🚨📸 💥¡¡¡ Primeras imágenes de Nick Fury en #SecretInvasion !!!💥 pic.twitter.com/rSKuJkeLGp — Movie Crazy Planet 🎬🍿🥤 (@MovieCrazyP) January 24, 2022

Uno de los rumores más fuertes que rodean a la nueva serie es la posible aparición del Deadpool de Ryan Gosling, quien en el número 18 de Spider-Woman se ha revelado como el encargado de terminar con Veranke, la reina de estos seres cambiantes. Una jugada arriesgada pero no extraña, pues Ojo de Halcón ya presentó Wilson Fisk sorprendentemente y Loki a una de las versiones de Kang el conquistador.

Secret Invasion tiene previsto estrenarse a lo largo de este 2022 en Disney Plus. Contará como ya es habitual, con seis capítulos de aproximadamente 40/45 minutos cada uno.