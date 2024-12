Apple se prepara para revolucionar el mercado con su primer iPhone plegable en 2026

El mercado de teléfonos inteligentes plegables podría estar al borde de un cambio importante, según el analista de pantallas Ross Young. A pesar de un estancamiento en el crecimiento durante el tercer trimestre de 2024, Young predice que la entrada de Apple en este sector en la segunda mitad de 2026 podría revitalizarlo y llevarlo a nuevas alturas. Para muchos de nosotros, que Apple tenga en mente un iPhone plegable es algo, cuando menos, sorprendente.

Apple, conocida por su dominio en el mercado de teléfonos móviles de un sector elevado, planea lanzar su primer iPhone plegable, lo que podría impulsar el mercado plegable a crecer más del 30% en 2026, con un crecimiento continuo del 20% en los años siguientes. Este movimiento estratégico se pone en consonancia con los rumores persistentes sobre el desarrollo de un iPhone plegable por parte de Apple, que algunos analistas esperan ver lanzado alrededor de septiembre de 2026. No se trata de un proyecto nuevo para la compañía de Cupertino, de hecho, las primeras patentes de un tipo de pantalla plegable ya aparece en el año 2014, cuando registran las primeras patentes.

El potencial impacto de Apple en este mercado se debe no solo a su capacidad para innovar, sino también a su habilidad para establecer tendencias. O dicho de otra manera, quizás llega tarde a muchas tendencias, pero cuando lo hace, es la que se sigue. Aunque algunos informes sugieren que un teléfono plegable podría no ofrecer ventajas notables a los usuarios actuales, otros destacan que un dispositivo plegable estilo libro premium podría proporcionar una experiencia enriquecida con pantallas más grandes para ver contenido y jugar.

Someone from china took his #apple #iPhone and turn it into working foldable phone using the #motorola #razr 2020 model hinges 😵‍💫😶🤔 impressive @TheGalox_ @DrewLipps @dalevon_digital @sondesix @Captain2Phones #fold #moto #iPhone14ProMax #iPhone14Pro #iPhone14 #iPhone13 pic.twitter.com/1R1YMIMOus

— OnlyTechAE 𝕏 (@OnlyTechAE) November 8, 2022