HONOR tiene en el Magic V3 el plegable más fino del mundo y trolea como nadie

Los gigantes tecnológicos están constantemente tratando de superar a la competencia. HONOR ha decidido dar un paso hacia adelante, o mejor dicho, un paso diminuto hacia adelante, con el lanzamiento del HONOR Magic V3, el teléfono plegable más fino del planeta. Pero no contentos con solo impresionar al mundo con su nuevo juguete ultrafino, predecesor del lanzado a primeros de año, han decidido añadir un toque de humor y creatividad que seguramente arrancará una sonrisa a más de uno.

La sorpresa del HONOR V3 Magic

Eres una marca que acaba de lanzar el smartphone plegable más fino del mundo. Tus competidores miran de reojo y los usuarios que se han adelantado comprando otros dispositivos ahora miran con cierta envidia tu nuevo y reluciente gadget. ¿Qué haces? ¿Finges que no pasa nada? ¿Te quedas callado? No han pensado así los de HONOR. En una estrategia magistral de marketing, HONOR decidió pedir disculpas a los usuarios de otros plegables que ahora parecen bloques de ladrillo en comparación con el Magic V3. Pero, claro, no es cualquier disculpa. Es la disculpa más pequeña del mundo y está grabada en la bisagra del propio teléfono.

Cuando el arte de la micrograbación se une a la tecnología

Para este peculiar proyecto, HONOR se alió con el maestro de la micrograbación, Graham Short. Y cuando digo “maestro”, no estoy exagerando. Este hombre de 78 años, apodado con toda justicia “las manos de un genio”, es capaz de grabar obras de arte en superficies tan pequeñas que necesitarías un microscopio para apreciarlas. Y ahí es donde la cosa se pone interesante: Short tuvo que grabar una disculpa de 166 palabras en un espacio tan reducido que incluso las hormigas necesitarían gafas para leerla.

El proceso no fue sencillo. Con un pulso digno de un cirujano y la paciencia de un monje tibetano, Short pasó 90 horas grabando la disculpa en la diminuta bisagra del HONOR Magic V3. Pero no pienses que usó cualquier herramienta. Para este trabajo, se necesitó un alfiler con punta de diamante. ¿Por qué? Porque resulta que no solo la bisagra es pequeña, sino que el metal es tan resistente que hace que grabar en él sea más complicado que tallar una escultura en un grano de arroz.

¿Y qué dice la disculpa?

La disculpa, grabada en inglés, es un divertido recordatorio de que la tecnología avanza a pasos agigantados y que a veces, incluso las mejores decisiones de compra pueden verse eclipsadas por un lanzamiento inesperado. HONOR, con humor y cortesía, reconoce que los usuarios de otros plegables podrían sentirse un poco incómodos al ver el nuevo y delgado Magic V3, pero al menos ahora tienen una disculpa grabada en el mismo dispositivo.

«Queridos propietarios de Samsung Galaxy Z Fold, lo sentimos, sabemos que estábais emocionados de comprar un teléfono que se dobla por la mitad y cabe en su bolsillo, torpemente. Se os prometió el futuro, una maravilla técnica, un mundo de multitareas sin límites y rendimiento. Y ahora, probablemente estéis mirando el nuevo HONOR Magic V3 y sintiéndoos un poco… traicionados. El tamaño importa, y sentimos tu dolor. Como ser candidato a la medalla de oro y luego llegar último en la carrera. Saber que existe un plegable más delgado, ligero y duradero es suficiente para hacer que cualquiera cuestione sus decisiones. Lo entendemos. Fueron los primeros en adoptarlo, pioneros valientes aventurándose en el territorio desconocido de las pantallas plegables con una durabilidad cuestionable. Mereceis algo mejor. De hecho, merecen una .medalla de oro. Con toda seriedad, en HONOR estamos comprometidos a llevar los límites de la tecnología más allá y a ofrecerles la mejor experiencia plegable posible. Solo decimos… está bien sentirse decepcionado. Nosotros también lo estaríamos»

Una campaña que fusiona lo minúsculo con lo monumental

Al final del día, lo que HONOR ha logrado es algo más que un simple truco publicitario. Han combinado lo mejor de la tecnología con un toque de arte, humor y creatividad que hace que su dispositivo no solo sea impresionante por sus especificaciones, sino también por su historia.

Así, HONOR ha demostrado que incluso en el mundo de la tecnología, donde todo parece estar enfocado en hacer las cosas más grandes, más rápidas y más fuertes, hay espacio para un poco de humor y una pizca de humildad… aunque venga en forma de la disculpa más pequeña del mundo.