Los Emmy y sus grandes olvidadas: 7 series que jamás se llevaron un premio

Hoy se celebra la 76º edición de los premios Emmy 2024, el reconocimiento más importante de la televisión estadounidense. Los conocidos como «los Oscar de la pequeña pantalla» llevan coronando a las mejores ficciones seriadas desde 1949, aunque no fue hasta el boom por las series de finales de los 90 y el auge de las plataformas de streaming cuando dichos galardones alcanzaron su máximo prestigio. Este año, las dos grandes favoritas son Shōgun y The Bear. No obstante como casi siempre sucede en este tipo de galas, las sorpresas podrían llegar en cualquiera de las categorías y desde OKDIARIO estaremos actualizando la información para contar quiénes han sido los grandes ganadores de la noche. De seguro, serán muchos los que quedarán decepcionados con ciertas decisiones. Pero teniendo en cuenta que este concurso tiene una lista histórica de grandes olvidadas, el disgusto puede pasar a un segundo plano. Por ello y aprovechando la ocasión, a continuación repasamos 7 míticas series que jamás consiguieron llevarse siquiera, una icónica estatuilla en ninguna de las categorías.

7 series olvidadas por los Emmy

1-‘The Wire’ (2002-2008)

Sí, quizás es el ejemplo más escandaloso de toda la lista. Considerada por muchos como la mejor serie de la historia junto a Los Soprano, la ficción (con mucha realidad) creada por David Simon no tiene ni un Emmy. Esto es algo así como si El padrino se hubiese ido de vació en la alfombra roja de 1972, aunque por aquel entonces los problemas criminales de Baltimore rivalizaban con otras grandes franquicias aparte de la gran familia de Tony Soprano. Perdidos, El ala oeste de la Casa Blanca…las series comenzaban a adquirir una fama creciente a principios de la primera década del Siglo XXI y seguramente The Wire, pagó el pato de ser una obra maestra juzgada a posteriori.

El desplante llega hasta el punto de que nunca obtuvo una nominación a la Mejor serie dramática. The Wire únicamente consiguió estar entre las consideraciones de Mejor guion en 2005 y 2008.

2-‘Colgados en Filadelfia’ (2005-)

Es un error que todavía podría subsanarse, pues la comedia de la FX Network sigue en activo. Pero tendrá que ser en la próxima edición de los Emmy, ya que otro año más Colgados en Filadelfia no ha recibido ni una sola nominación. Irreverente y con un humor tan políticamente incorrecto que puede mirar de tú a tú a Padre de familia, parece improbable ver a los dueños del Pub Paddy’s salir victoriosos en este terreno alguna vez. Por lo menos, siempre tendrán nuestras risas y el honor de llevar la bandera del inconformismo de la comedia.

3-‘Hannibal’ (2013-2015)

Los fans llevan años pidiendo un remake o un reboot de la creación de Bryan Fuller. A estas alturas, cualquier cosa le valdría a una audiencia que quedó completamente hipnotizada con este oscuro thriller terminado abruptamente en su tercera temporada. La serie fue cancelada y ese, es un dolor comparable al de no ver a Mads Mikkelsen ganar el premio por dar vida a un Dr. Hannibal Lecter que rivaliza con el de Anthony Hopkins en El silencio de los corderos.

4-‘Mindhunter’ (2017-2019)

Mindhunter es el caso más reciente de cómo se puede dejar «tirada» a la audiencia sin importar la repercusión o la calidad de un producto televisivo. Un nivel que no sorprendió a nadie, pues en la producción ejecutiva se encontraba el cineasta que más veces ha reinventado el thriller: David Fincher. Por supuesto, si ni siquiera Netflix le ha querido dar más de dos temporadas, los Emmy no iban a ser menos en ese rechazo sistemático. Mindhunter tuvo simplemente una nominación a Mejor actor invitado (Cameron Britton) en su recorrido por «la gran N roja». Del mismo modo que ocurre con la precuela de la saga de Hannibal, los amantes de las serie todavía están a la espera de volver a ver a los detectives Holden Ford y Bill Tench.

5-‘The Leftovers’ (2014-2017)

No es tan conocida como el resto de esta lista. Sin embargo, su creador es uno de los showrunners más importantes de la televisión norteamericana. Damon Lindelof adaptó junto al escritor Tom Perotta está crisis dramática que parte de un mundo en el que de repente y sin ningún tipo de explicación, desaparece el 2% de la población mundial. Tras tres temporadas y 28 episodios, The Leftovers obtuvo una nominación a la Mejor actriz invitada ( Ann Dowd)

6-‘Better call Saul’ (2015-2022)

La última gran olvidada de los premios. La crítica internacional todavía se pregunta cómo es posible que el spin-off de Breaking Bad no haya alcanzado nunca la más mínima gloria en dicha ceremonia. De hecho, Better Call Saul es un caso bastante particular, pues pocas ficciones con más de 50 nominaciones a lo largo de su historia han perdido tantas veces en sus respectivas categorías.

7-‘BoJack Horseman’ (2014-2020)

Su estilo de animación no debería engañar a nadie. Bojack Horseman es una de las series más profundas y sentidas que se han creado en la historia reciente de la televisión. Ingeniosa, divertida y poética a partes iguales, contiene trazas de existencialismo tan tristes como su propia repercusión inerte en los Emmy.

Organizada por la ATAS (Academia de Artes y Ciencias de la Televisión), la gala se celebrará en el teatro Peacock de los Ángeles y en España, se podrá ver en Movistar Plus la madrugada de hoy (día 15) desde las 02:00 de la mañana hasta las 05:00 horas.