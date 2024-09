Actores nominados a los premios Emmy 2024: favoritos y quinielas

El próximo domingo día 15 de septiembre se celebrará la gala de la 76 edición de los premios Emmy. Hacemos un repaso por los actrices y actores nominados en todas las categorías- drama, comedia y miniserie- y analizamos quiénes tienen más posibilidades de ganar. Hay algunos galardones que parecen bastante claros como el de Jeremy Allen White por The Bear o el de Jessica Gunning por Mi reno de peluche. El resto es un misterio. En esta edición no hay claros favoritos excepto en la sección de serie de comedia (seguramente arrase The Bear) por lo que nos esperan muchas sorpresas. Desde OKDIARIO hacemos una quiniela con todo lo que puede dar de sí la noche más importante de la televisión estadounidense. ¿Nombres tan potentes como Meryl Streep, Gary Oldman o Jodie Foster tienen posibilidades?

Actores y actrices protagonista en serie de drama

Después del final de Succession (que arrasó en todas las categorías dramáticas durante años) en esta edición de los premios Emmy puede pasar de todo. Vayamos primero a los nominados a mejor actor principal:

Idris Elba, Hijack

Donald Glover, Sr. y Sra. Smith

Walton Goggins, Fallout

Gary Oldman, Slow Horses

Hiroyuki Sanada, Shōgun

Dominic West, The Crown

En esta categoría, puede que, hoy por hoy, quién más papeletas tiene para recoger el premio es Walton Goggins por Fallout. Un actor de raza que lleva décadas destacando como secundario y que con esta maravilla de Prime Video ha conseguido un trabajo impresionante gracias a un personaje complejo y difícil. Lo merece. Una segunda opción podría ser la de Donald Glover por Sr. y Sra. Smith, sobre todo porque es un intérprete muy querido en la industria.

En cuanto a las actrices principales en una serie dramática, estas son las nominadas:

Jennifer Aniston, The Morning Show

Carrie Coon, The Gilded Age

Maya Erskine, Sr. y Sra. Smith

Anna Sawai, Shōgun

Imelda Staunton, The Crown

Reese Witherspoon, The Morning Show

Aquí es difícil posicionarse, puede ocurrir de todo. Aunque la serie dramática favorita es Shōgun, el hecho de que gran parte del metraje sea en japonés puede pasarle factura, sobre todo a sus actores. Tanto Reese Witherspoon y Jennifer Aniston merecen el Emmy pero al estar en la misma serie, puede que los votos se dividan y ellas queden empatadas. Por todo ello, puede que quién más opciones tenga ahora mismo sea Carrie Coon por The Gilded Age. Ella es lo mejor de la serie.

Actores y actrices secundarias en drama

En cuanto a los actores secundarios en una serie dramática, los nominados son:

Tadanobu Asano, Shōgun

Billy Crudup, The Morning Show

Mark Duplass, The Morning Show

Jon Hamm, The Morning Show

Takehiro Hira, Shōgun

Jack Lowden, Slow Horses

Jonathan Pryce, The Crown

Puede que Billy Crudup vuelva a llevarse el galardón por el mismo papel que ya consiguió en la primera temporada de The Morning Show (sobre todo porque en la tercera, su rol es más complejo aún) pero yo apostaría por Tadanobu Asano en Shōgun.

Las nominadas a actriz secundaria en serie dramática son:

Christine Baranski, The Gilded Age

Nicole Beharie, The Morning Show

Elizabeth Debicki, The Crown

Greta Lee, The Morning Show

Lesley Manville, The Crown

Karen Pittman, The Morning Show

Holland Taylor, The Morning Show

Mi corazón estará siempre con Christine Baranski por The Gilded Age pero si esta mujer no se lo llevó nunca por su rol en The Good Wife, dudo que lo haga ahora. Lo más probable es que suba al escenario esa noche Elizabeth Debicki por hacer de Lady Di en The Crown. Eso sí, cuidado con Nicole Beharie por The Morning Show ya que protagoniza uno de los mejores capítulos del año.

Actores principales de comedia

Los actores nominados como protagonistas en una serie de comedia son:

Matt Barry, Lo que hacemos en las sombras

Larry David, Curb Your Enthusiasm

Steve Martin, Sólo asesinatos en el edificio

Martin Short, Sólo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White, The Bear

D’Pharoah Wonn-A-Tai, Reservation Dogs

No hay dudas. Jeremy Allen White volverá a llevarse el Emmy The Bear, sobre todo si tenemos en cuenta que en esta segunda temporada su trabajo se eleva con respecto a la primera.

En cuanto a las actrices, estas son las opciones.

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Sólo asesinatos en el edificio

Maya Rudolph, Loot

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale

Un año más, el Emmy será para Ayo Edebiri por The Bear. ¿Me encantaría que ganara Selena Gómez? Por su puesto, pero lo tiene difícil.

Actores y actrices secundarios en comedia

Los nominados como actores secundarios en una comedia son:

Lionel Boyce, The Bear

Paul W. Downs, Hacks

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Paul Rudd, Sólo asesinatos en el edificio

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Bowen Yang, Saturday Night Live

Posiblemente repita Ebon Moss-Bachrach por The Bear. Paul Rudd hace un trabajo estupendo en Sólo asesinatos en el edificio pero no tiene muchas posibilidades.

Más reñido está el apartado a mejor actriz secundaria por una serie de comedia. Estas son las candidatas.

Carol Burnett, Palm Royale

Liza Colón-Zayas, The Bear

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Meryl Streep, Sólo asesinatos en el edificio

Yo le daría el Emmy a todas, sin excepción. Cierto es que tener a Meryl Streep en la lista parece que desequilibra las cosas pero, entre todas, me quedo con Liza Colón-Zayas por The Bear.

Actores y actrices principales en una miniserie

Este es el apartado que más me gusta de los Emmy. Siempre está plagado de grandes nombres que hacen un papel en una serie limitada y suelen ser los más recordados del año. En cuanto a los actores, estos son los nominados:

Matt Bomer, Fellow Travelers

Richard Gadd, Mi reno de peluche

Jon Hamm, Fargo

Tom Hollander, Feud: Capote vs. The Swans

Andrew Scott, Ripley

Todas son interpretaciones brutales pero creo que el duelo está entre Richard Gadd por Mi reno de peluche y Andrew Scott, Ripley. El primero tiene a su favir que la serie ha sido todo un fenómeno social pero el segundo maneja un personaje mítico muy difícil de hacer y lo borda. Como tercera opción tendríamos Tom Hollander por Feud: Capote vs. The Swans, el cómo el actor se ha mimetizado con Truman Capote es formidable.

En cuanto a actrices, estas son las nominadas:

Jodie Foster, True Detective: Night Country

Brie Larson, Lessons in Chemistry

Juno Temple, Fargo

Sofía Vergara, Griselda

Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans

Mi fantasía es que se lo lleve Sofía Vergara por Griselda. A su favor tiene la gran transformación del personaje y que es una actriz muy querida en la industria que ha dado un gran giro a su carrera. Lo malo es que la serie no ha rascado muchas más nominaciones. Seguramente, al final, salga a recoger su Emmy Jodie Foster. Lo merece.

Actores y actrices secundarios en una serie limitada

Los actores secundarios en esta categoría son:

Jonathan Bailey, Fellow Travelers

Robert Downey Jr., El simpatizante

Tom Goodman-Hill, Mi reno de peluche

John Hawkes, True Detective: Night Country

Lamorne Morris, Fargo

Lewis Pullman, Lessons in Chemistry

Treat Williams, Feud: Capote vs. The Swans

En este apartado, el duelo debería estar entre John Hawkes por True Detective: Night Country y Jonathan Bailey por Fellow Travelers (apuesto por el primero)

En cuanto a las actrices secundarias, las candidatas son:

Dakota Fanning, Ripley

Lily Gladstone, Under the Bridge

Jessica Gunning, Mi reno de peluche

Aja Naomi King, Lessons in Chemistry

Diane Lane, Feud: Capote vs. The Swans

Nava Mau, Mi reno de peluche

Kali Reis, True Detective: Night Country

Que no se lo lleve Jessica Gunning por Mi reno de peluche sería tan sorprendente como indignante.