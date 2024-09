Ésta es la película con la que Selena Gomez comenzó a amar la interpretación: no le gustó a nadie

El Festival de Cine de Toronto está atrayendo a una buena cantidad de estrellas en los últimos días. Entre ellas, Selena Gomez y el resto del reparto de Emilia Pérez, la cinta con la que sus cuatro protagonistas femeninas recogieron la Palma de Oro conjunta a la Mejor interpretación en el pasado certamen de Cannes. Una consideración de gran relevancia en la industria cinematográfica y que tradicionalmente se suele concentrar en una única ganadora. Sin embargo, el jurado estableció que tanto Gomez como Karla Sofía Gascon, Zoe Saldaña y Adriana Paz debían alzarse con el prestigioso logro, postulándose así como posibles candidatas a los posteriores galardones de la temporada de premios. Pero la cantante y estrella internacional quiso del mismo modo, recordar durante la promoción otro de los largometrajes de su carrera donde sintió por primera vez el placer de actuar, comprendiendo el grado de satisfacción que podía alcanzar a través del arte.

La cinta en cuestión es la polémica Spring Breakers, una historia criminal que celebró su décimo aniversario en el 2023. Antes, Selena Gomez ya había participado en películas y series, pero esta fue su primera aproximación a un cine adulto, fuera de las comedias románticas y las sitcoms de Disney. Dirigida y escrita por Harmony Korine, Spring Breakers fue uno de esos títulos que generan opiniones completamente polarizadas. Sin dejar indiferente a nadie, este pieza de cine independiente causó un ineludible rechazo del público, el cual quizás desconocía el tipo de producto que iba a ver dada la relevancia de algunos de los nombres de su reparto, como Vanessa Hudgens, James Franco o la propia Gomez. Eso sí, una buena parte de la crítica especializada elogió la crudeza del trabajo e incluso, llegó a posicionar a Franco hacia una posible nominación a Mejor actor de reparto en los Oscar de 2013. El intérprete no terminó entre las consideraciones finales y sin embargo, todo el casting recuerda con cariño la experiencia de la descontrolada historia. Incluida, la recién galardonada cantante de ‘Lose You to Love Me’.

Selena Gomez y ‘Spring Breakers’

A la espera de conocer si la Academia tendrá a bien considerar su trabajo para una futura nominación, lo cierto es que su carrera en lo interpretativo marcha viento en popa tanto en el celuloide como en la pequeña pantalla. En agosto estrenó la cuarta temporada de Sólo asesinatos en el edificio, la ficción de Hulu con la que ya ha conseguido una nominación al Emmy y dos nominaciones al Globo de Oro. Esto sumado a su participación en Emilia Pérez, parece indicar un prolongado y prodigioso futuro delante de la cámara. Aunque ese interés lleva despierto desde su trabajo en Spring Breakers.

En la alfombra roja del certamen canadiense, Selena Gomez explicó cómo sentía de menos al cineasta de la cinta y al mismo tiempo, reflexionaba sobre esta especie de filme de culto moderno:

«Ya pasó mucho tiempo, pero creo que ese fue uno de los momentos de mi vida en los que me dije ‘Oh, así es como se puede sentir el arte’. No sólo de la manera típica en que lo había hecho durante toda mi carrera. Ahí fue cuando me picó el gusanillo. Así que, para ser honesta, estoy feliz de ser parte de una película tan audaz, especial e importante», le contaba a IndieWire. Aparte de su colaboración con Korine, Selena Gómez ha estado presente en varios largometrajes de diferente índole, bajo nombres tan relevantes del mundo de la dirección como Woody Allen o Jim Jarmusch. En el terreno del doblaje, la actriz ha ofrecido recurrentemente su voz al personaje de Mavis en la saga de animación Hotel Transilvania.

La crítica profesional ha sido unánime con Emilia Pérez, destacando sobre todo su mezcla de géneros y su apartado musical. En España tendremos que esperar al próximo 5 de diciembre para poder verla en cines.

¿De qué trata ‘Spring Breakers’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Cuatro jóvenes estudiantes con ganas de mucha juerga acaban en la cárcel, tras ser sorprendidas en una casa llena de drogas durante sus locas vacaciones escolares de primavera. Pronto salen bajo fianza gracias a un joven traficante de armas y de drogas que ve en las chicas a unas potenciales delincuentes que podrían serle útiles».

Con una duración de poco más de hora y media, Spring Breakers mantiene un 68% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes y un 4,9 de nota media en Filmaffinity. Rachel Korine, Ashley Benson, Heather Morris y Emma Holzer completan el elenco principal. Está disponible bajo suscripción en la plataforma de Prime Video.