Amy Adams podría conseguir una nominación al Oscar por esta película sobre la maternidad

Amy Adams es una de esas actrices a las que se le está resistiendo más de la cuenta obtener una estatuilla dorada. La norteamericana ha estado nominada a los Oscar hasta en seis ocasiones, causando casi un «efecto Leonardo DiCaprio», antes de que este se coronase finalmente por su papel en El renacido. Pero esta especie de maldición podría terminarse en los próximos Oscar 2025, tras la publicación hace una semana del primer tráiler de Nightbitch. Filme que reúne varios elementos clave para el triunfo definitivo de la intérprete en la alfombra roja. Aunque, como bien ha querido señalar mientras promocionaba la cinta en el Festival de Toronto (TIFF), la gloria de los premios no es algo en lo que piensa cuando aborda un papel.

Adaptando la novela homónima de Rachel Yoder, Nightbitch es una especie de thriller en el que Adams da vida a una mujer que debe hacer una pausa en su carrera para ser madre y quedarse en el hogar. El problema llegará cuando tenga que autoconvencerse de que no se está convirtiendo en un perro. Sí, el planteamiento resulta tan surrealista y atrevido como parece. De hecho, desde que se anunció la participación de la actriz en el proyecto en el verano de 2020, la premisa de la versión cinematográfica del libro de Yoder ya generó varios comentarios sobre una hipotética futura nominación a la estatuilla dorada. Sobre todo, teniendo en cuenta que un año antes, había estado considerada para el galardón por última vez con El vicio del poder. Si a esto le sumamos que las últimas cuatro ganadoras del Oscar eran protagonistas de filmes producidos por Searchlight Pictures, todo parece indicar que su transformación canina tiene bastantes papeletas para por fin, tocar el oro en la Meca del cine.

No escoge sus papeles por el Oscar

A pesar de lo irrisorio que pueda parece que una artista de la talla de Amy Adams no esté pensando en las seis ocasiones en las que alguna compañera le ha arrebatado la gloria, la actriz ha explicado recientemente durante la promoción de Nightbitch que no escoge los papeles pensando en la trascendencia posterior de cara a los premios que podrían tener estos.

La crítica internacional ya ha podido ver la propuesta en el certamen canadiense y todas los análisis apuntan a lo atrevida e inteligente que es la adaptación de Marielle Heller, sin caer en una gran profundidad sobre la perfomance de la actriz de La llegada. Nightbitch es el quinto largometraje de la carrera de la cineasta, de la cual destaca sobre todo ¿Podrás perdonarme algún día? y Un amigo extraordinario. A Adams lo que más le interesa de este proyecto es que alcance a la mayor cantidad de espectadores posibles.

«No es algo en lo que piense cuando me acerco a un papel o cuando camino por una alfombra roja», le decía la actriz a IndieWire a la pregunta de una posible y futura nueva nominación a los Oscar. Inmediatamente después, expresó su deseo de llegar al gran público a través de esta crítica de las complicaciones sobre la maternidad: «Siempre me alegra si la película conecta de una manera que aumenta la exposición de la misma. Creo que con esta película, me encantaría escuchar las perspectivas de diferentes personas sobre su experiencia al verla. Así que cuanto más podamos difundirla para que más personas la vean, más feliz seré».

Los elogios hacia Amy Adams

Desde luego, Nightbitch tiene todos los elementos necesarios para ser una futura candidata a la nueva consideración de la estatuilla de Amy Adams. El personaje tiene una crítica ligada a un tema candente de la actualidad, permite el juego y la versatilidad de su intérprete y además, mantiene un cambio físico para la actriz.

En el Festival que se celebra estos días, la directora expresó sus elogios a la interpretación de la protagonista: «Ella es una actriz increíble, obviamente todos lo saben. Pero creo que su actuación va a dejar atónitos a los espectadores. Es tan real. Es tan cruda, tan vulnerable. Es tan divertida. Estoy emocionada de que la gente pueda verla».

¿De qué trata ‘Nightbitch’?

La sinopsis oficial es la siguiente:»Una mujer hace una pausa en su carrera profesional para convertirse en madre y ama de casa, pero pronto su vida doméstica toma un giro surrealista. A medida que acepta el poder salvaje profundamente arraigado en la maternidad, se vuelve cada vez más consciente de las extrañas e innegables señales de que se puede estar convirtiendo en un perro».

Además de Amy Adams, la historia completa su reparto con Scott McNairy, Mary Holland, Ella Thomas y Kerry O’Malley. Nightbitch está programada para llegar a los cines estadounidense el próximo 6 de diciembre. En España todavía no tiene una fecha de estreno aproximada.