Tráiler de ‘Emilia Pérez’: el thriller criminal que mezcla el musical con la temática trans

Por fin, Pathé y Netflix han compartido el primer tráiler de Emilia Pérez. Una de esas propuestas atrevidas y sorprendentes que únicamente podían tener como punto de partida un festival tan autoral como Cannes. La historia, adquirida por el gigante del streaming tras una recepción polarizada por parte de la crítica, llegará a la plataforma de «la gran N roja» tras haber logrado el Premio del Jurado y una consideración coral para su reparto de actrices, entre las que se encuentran Zoe Saldana, Adriana Paz, Karla Sofía Gascón y Selena Gomez, quien debuta en un rol protagónico en la gran pantalla.

Emilia Pérez, está dirigida por el aclamado realizador Jacques Audiard. Un cineasta francés responsable de habernos regalado algunos títulos imperdibles del cine moderno, como Un profeta, De óxido y hueso o Los hermanos Sisters. Un recorrido fílmico estimulante para toda la comunidad cinéfila que sin embargo, no ha podido vencer a la gran Anora en el prestigioso certamen de la croisette. Eso sí, lo que nadie puede quitarle a la propuesta de Audiard es la de ser la historia más ecléctica y ambiciosa de la temporada. Pues se trata de una película musical con toques cómicos y criminales, alrededor de una perspectiva y temática trans. Desde luego, la provocación autoral en los tiempos que corren no va a pasar desapercibida y mucho menos, a través del altavoz mediático que supone entrar en el catálogo de las plataformas de vídeo bajo demanda.

Emilia Pérez supone un gran cambio de rumbo en la carrera de Saldana, la única actriz presente en el reparto de las tres películas más taquilleras de la historia del cine (Avatar, Vengadores: Endgame y Avatar: el sentido del agua). Ahora, pasa del cine más comercial de Hollywood a una historia europea bajo el buen hacer de Audiard como narrador inclasificable. Eso sí, en el futuro tiene pendiente la llegada de una nueva secuela de Star Trek, Avatar: Fire and Ash, Avatar 4 y Avatar 5. A la española Sofía Gascón la hemos visto en varias series y películas tanto mexicanas como españolas. Selena Gomez se encuentra rodando la nueva temporada de la serie de Disney +, Solo asesinatos en el edificio.

Tráiler de ‘Emilia Pérez’

La trama de Emilia Pérez se centra en cuatro mujeres en México que buscan su propia felicidad, a partir de una sinopsis oficial que señala cómo el temible líder de un cártel (Karla Sofía Gascón), recluta a Rita (Zoe Saldaña), una abogada poco apreciada que se encuentra atrapada en un trabajo sin futuro, para que le ayude a fingir su propia muerte y terminar encontrando su propio yo, convirtiéndose en mujer. En el elenco principal, Edgar Ramírez interpreta a Gustavo, mientras que Selena Gómez hace lo propio con Jessi y Adriana Paz con Epifanía. Aparte de los premios anteriormente mencionados, también recibió el de Mejor Banda Sonora de Cannes para los compositores Clément Ducol y Camille.

En una entrevista reciente, la ex estrella Disney explicó lo contenta que estaba de haber estado presente en el rodaje de Emilia Pérez, la cual considera su mejor experiencia cinematográfica desde que filmó Spring Breakers en 2012:

«La identidad latina en Estados Unidos es muy similar a lo que mi personaje representa, que es hablar inglés y español al mismo tiempo. Pudimos construir el personaje, Jessi, en torno a mi habilidad, y estoy muy agradecida por eso. Me permitió no sólo concentrarme en asegurarme de hablar español, sino que pude ser un poco más libre y concentrarme en mi actuación (…) Era algo con lo que quería desafiarme a mí misma», le explicaba Gómez en una entrevista para The Hollywood Reporter.

¿Cuándo se estrenará?

Netflix será la encargada de llevar la película al territorio estadounidense, mientras que en Francia se ha estrenado hace pocos días. En nuestras fronteras, las distribuidoras encargadas de proyectarla en los cines serán Elastica Films y Wanda Vision, programando su llegada a la cartelera patria el 5 de diciembre. Antes, Emilia Pérez se proyectará en el Festival de San Sebastían.

Diciembre será como siempre un mercado ajetreado en el terreno de la exhibición. Desde el propio guion original de Audiard, hasta otras propuestas candidatas al gran final de la temporada de premios. Como Here, Oh Canadá o el remake de Nosferatu de Robert Eggers. Del mismo modo, tendremos propuestas comerciales de la talla de Kraven the Hunter, Sonic 3, Mufasa: El rey león y la cinta de anime El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim.