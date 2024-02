‘True Detective: noche polar’: final explosivo para una de las grandes sorpresas del año

HBO Max y Movistar + han emitido ya el sexto y último capítulo de True Detective: noche polar. Un final explosivo para una de las grandes sorpresas del año. Y es que con esta cuarta temporada, la serie vuelve a su apogeo con una trama que rivaliza con la primera (aquella mítica que protagonizaron Matthew McConaughey y Woody Harrelson, en 2014) en interés y divertimento. Vista ya la nueva entrega completa, se puede decir que True Detective: noche polar es una ficción magnífica, bien construida y mejor interpretada por ese icono que es Jodie Foster y la gran revelación de la temporada que ha sido Kali Reis. Sin hacer muchos spoilers, decir que la resolución de la intriga y el destino de los personajes ha sido redondo por muchos motivos pero el más importante es el de la lógica. Un ejercicio de guion ejemplar que incluso da pie a la especulación.

Reivindicar el género negro

True detective es uno de los últimos intentos por reavivar el género negro en televisión, ese que suele confundirse con el thriller pero es mucho más. En el noir, la trama criminal es una excusa para plantear problemáticas sociales y hacer un fresco de una comunidad y una época determinados. Con personajes siempre torturados y un componente pesimista, en este tipo de historia no importante tanto el quién hizo qué sino el porqué lo hizo qué dice eso de nosotros como especie. Esto es lo que ha hecho desde su primera temporada esta serie de HBO creada, en primer término, por Nic Pizzolatto. Cada entrega con una historia independiente, siempre detectivesca y con una peculiar forma de revisitar comunidades muy concretas del mapa estadounidense.

Poder femenino

En True Detective: noche polar, Pizzolatto ha sido sustituido por Issa López como showrunner (puede que por eso, él halla criticado muy duramente esta nueva tanda) haciendo de ésta, la primera temporada protagonizada por una pareja de mujeres. Y qué mujeres. Primero, esa bestia parda llamada Jodie Foster. La actriz, que ya sólo trabaja en lo que realmente le ha apetece (para eso es quién es), se decantó por este proyecto sin pensárselo dos veces tras leer el guion. Ella, como siempre, está gigantesca. Compone un personaje a priori desagradable, cascarrabias, sexual, egoísta, atormentado e incapaz de tratar bien a la gente que más quiere. A su lado, uno de los mejores aciertos de casting de los últimos años: Kali Reis, ex campeona mundial de boxeo reconvertida en una intérprete potentísima.

Oscuridad y hielo

Tras mostrarnos los cultos religiosos más peligrosos de Louisiana en la primera temporada, la corrupción política y empresarial de California en la segunda, y el racismo y la pedofilia de los Ozarks en la tercera, en esta cuarta entrega de True Detective nos desplazamos al norte de Alaska, a un localidad llamada Ennis, al comienzo de la temporada invernal, en la llamada Noche eterna. Una tierra en la que, durante semanas no hay luz solar y en la los ocho hombres que operan la Estación de Investigación Ártica Tsalal desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro, enemistadas por algo que-obviamente- se va descubriendo poco a poco, deben enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y escarbar en las atormentadas verdades que yacen enterradas bajo el hielo eterno.

La noche eterna del alma

Aquí se mezclan espíritus ( o supuestos fantasmas) con corrupción empresarial, agresiones al medio ambiente, racismo hacia los nativos y un maltrato sistemático a las mujeres y personajes de moral cuestionable y heridos emocionalmente. Muchas tramas que, al final, encajan perfectamente. (Atención: spoilers -pero no muchos-) Tras los últimos e impactantes minutos del capítulo cinco, el seis no da respiro al espectador. Los personajes entran en su propia noche oscura para enfrentarse (o no) a sus monstruos, creencias, pecados e instintos. Y todo para una resolución del caso perfecta (esa escena que sucede en una cocina debería estudiarse en cualquier escuela de cine). Ahí es donde todo lo que se ha visto se reescribe y el espectador entiende que lo que parecía secundario, caprichoso o gratuito estaba ahí por algo. Un giro maestro por su coherencia dentro de la propia trama y del género negro.

¿Qué pasa realmente al final?

La resolución es, sin embargo, bastante ambigua en muchos aspectos y eso, en realidad, es algo positivo. Hay una explicación racional de los hechos pero también una posibilidad mística que no deja de ser un símbolo de todo lo que nos hace humanos, de nuestra necesidad de tener fe en lo que sea. Hay muchos fans de True Detective que están especulando sobre el final y el destino de una de las protagonistas (Atención, spoiler importante). Mi teoría es que Navarro, perseguida por su pasado y aterrada por su futuro (puede estar condenada por una enfermedad mental), decide suicidarse. Su plano final con Danvers es, simplemente, un guiño a la parte metafísica de la serie.