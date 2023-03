Woody Harrelson no está nada contento con su interpretación en ‘La guerra del planeta de los simios’

Como ya sabemos, hay actores que reniegan de algunos de sus trabajos y producciones del pasado. Y es que hasta los mejores intérpretes de la historia tienen obras con las que no están nada contentos. Es el caso de Woody Harrelson, quien ha mantenido casi siempre una carrera ascendente a pesar de algún traspié comercial. El protagonista de Asesinos natos confesó en una reciente entrevista con The New York Times Magazine que hay varios roles a los que regresa en su mente, pensando que claramente podría haberlo “hecho mejor”:

“Hay varios roles en lo que vuelve y pienso ‘¿Por qué no probé esto? ¿Por qué no hice eso? ¿Por qué no entré en un personaje completamente diferente’. Pero probablemente sea mejor dejar esas cosas caer. Pueden perseguirte”. Concretamente, Harrelson mencionó la tercera de las precuelas de El planeta de los simios. El filme de Matt Reeves gustó y mucho a la crítica y al público, pero no obstante el nominado tres veces al premio Oscar no mantiene un buen recuerdo de su trabajo en la franquicia. “La guerra del planeta de los simios es uno de esos momentos en lo que había tanta tecnología involucrada en lo que estábamos haciendo, estaba un poco intimidado. Si volviera a hacer esa parte, podría hacerlo 20 veces mejor”, se sinceraba el estadounidense.

El punto de frustración de Harrelson llega a tal punto que asegura que al pensar en ciertas escenas quiere “arrancarse la cabeza”. Después, el que será el protagonista del remake de Campeones, reflexionó sobre su carrera apuntando que a finales de los 90 había rodado cinco películas seguidas y que eso afecto a su psique y por ende, a los papeles que le ofrecieron. “Podría haber rechazado fácilmente algunos de esos proyectos, pero al final lo que sea que hizo interesarme en a actuación simplemente se había ido y justo al final de ese tiempo, nació mi segunda hija y quería pasar tiempo con esas chicas. Pero sería una tontería si no admitiera que probablemente mi popularidad fue menor”.

Woody Harrelson estrenará este año tanto la miniserie White House Plumbers como Champions, el remake de la cinta dirigida por Javier Fresser y que protagonizó Javier Gutiérrez. Para 2024 tiene programados otros proyectos como Project Artemis, Last Breath y Girl from the North Country.