Matthew McConaughey vuelve al thriller policial con ‘The Rivals of Amziah King’

Matthew McConaughey protagonizará The Rivals of Amziah King, un nuevo thriller policiaco del director de The Vast of Night, Andrew Patterson. Por el momento, los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero se espera que sea un drama criminal oscuro con esa atmósfera tan especial del género que ya han tenido otras películas destacadas como Zodiac, Prisioners o True detective, la serie de HBO que protagonizó junto a Woody Harrelson en 2014.

McConaughey interpretará el papel protagonista y mientras esperamos los primeros datos de la trama, el productor ejecutivo de Heyday Films, David Heyman dijo lo siguiente: “Cuando vi The Vast of Night por primera vez, me quedó claro que Andrew Patterson era un talento notable con una visión singular. Estoy increíblemente emocionado de trabajar con Andrew y apoyarlo a él y a Matthew mientras traen a Amziah a la vida y realizar la que creo que será una película extraordinaria”.

Patterson hizo su debut en la pantalla grande con The Vast of Night el pasado 2020, iniciando una carrera prometedora que dará un salto espectacular al poder dirigir al ganador del Oscar. Black Bear Pictures financiará la película, con Heyman de Heyday Films, Teddy Schwarzman, Michael Heimler y el propio cineasta como productores, mientras que John Friedberg y Christopher Casanova ejercerán de productores ejecutivos. Esta ristra de nombres intentará vender la cinta en el Festival de Cine de Cannes de este año, esperando que alguna de la principales major se interese por el proyecto.

Matthew McConaughey ha mantenido una Carrera ascendente desde que saliese de una vorágine de comedias románticas a principios de los 2000. Después, volvió a la cima de la interpretación gracias a la primera temporada de True Detective y Dallas Buyers Club, por la que se llevó su primera estatuilla a casa. En el futuro le veremos protagonizar un nuevo spin-off de Yellowstone, el western moderno que hasta hace poco estaba protagonizado por Kevin Costner. The Rivals of Amziah King vuelve a ser una propuesta interesante para los fans del actor de Texas, quien no tenía un proyecto tan interesante desde que en 2019 estrenó The Gentlemen: Los señores de la mafia, largometraje dirigido por Guy Ritchie.

Habrá que esperar hasta el próximo 16 de mayo para saber qué gran sello se queda con los derechos del filme. Todavía queda un largo camino para averiguar cuándo podremos ver el nuevo trabajo de McConaughey.