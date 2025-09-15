‘Black Rabbit’: tráiler y fecha de estreno de la serie que amarán los fans de ‘The Bear’ y ‘Ozark’

El mes de septiembre ha supuesto un oasis de contenidos para las principales plataformas de streaming. Una de ellas ha sido por supuesto, Netflix. La marca fundada por Reed Hastings y Marc Randolph estrenó a principios de mes los últimos capítulos de la segunda temporada de Miércoles, a finales de agosto nos regaló la adictiva Dos tumbas y en menos de dos semanas, recibirá en su catálogo la tercera y esperada temporada de Alice in Borderland. Pero sin duda, lo que los seriéfilos más ansían es por fin, ver la irrupción de Black Rabbit: la nueva serie en clave de thriller que protagonizan Jude Law y Jason Bateman.

Black Rabbit respira una atmósfera parecida a lo que nacería de juntar series como The Bear y Ozark, apostando por la presión de un negocio tan complejo como la refinada alta cocina con el enclave de un trasfondo criminal tensor repleto de momentos agónicos y tremendamente oscuros. Producida y distribuida en exclusiva por el terminal que lidera Ted Sarandos, la ficción está creada por Zach Baylin y Kate Susman. El primero, estuvo nominado al Oscar al mejor guion original por El método Williams, siendo Black Rabbit su estreno como showrunner original. Baylin también es el responsable del guion de apuestas como Gran Turismo o The Order.

En la dirección de los capítulos, el propio Bateman ser ha encargado de dirigir uno de ellos, tal y como ya hizo en otras producciones de la talla de la misma Ozark o de El visitante. Tras él y tras la dirección artística de Baylin y Susman, se encuentra la mano de realizadores con la experiencia de Justin Kurzel (Los asesinos de Snowtown), Laura Linney (actriz nominada a tres estatuillas doradas por Puedes contar conmigo, Kinsey y La familia Savages) y Benjamin Semanoff (The Oldman).

‘Black Rabbit’: la nueva serie de Netflix

La sinopsis oficial de Black Rabbit nos presenta una serie cargada de tensión, a través de un drama criminal de ocho capítulos en el que su planteamiento, promete mantenernos con un suspense adictivo hasta los títulos de crédito del episodio final.

Jude Law. Jason Bateman. On the run from the mob in NYC. BLACK RABBIT, a new limited series, premieres September 18. pic.twitter.com/QTML8g5XrM — Netflix (@netflix) August 20, 2025

El protagonista (Law) es el dueño de un restaurante de moda situado en Nueva York. No obstante, la idílica vida de este cocinero adquiere un cariz caótico y oscuro con la irrupción de un hermano (Bateman) al que no ve desde hace tiempo. La aparición de este supone, una seria amenaza cada vez más peligrosa a todo lo que ha construido. El adelanto promocional advierte que esta no será ni mucho menos un show tranquilo, proyectando varias secuencias de acción, persecuciones y momentos al límite en el que un paso en falso podría arruinarlo todo.

Aparte de la presencia de Law y Bateman, el drama familiar delictivo reúne a otros nombres de la escena que configuran un solvente elenco secundario. Cleopatra Coleman (No tengas miedo), Sopé Dìrísù (Gangs of London), Amaka Okafor (Cadáveres), Abbey Lee (Mad Max: Fury Road), Dagmara Dominczyk (Succession), Odessa Young (The Order) y el ganador del premio de la Academia al mejor actor de reparto por CODA, Troy Kotsur.

¿Cuándo se estrena?

Con una duración de aproximadamente una hora por capítulo, Black Rabbit funciona como una serie corta, perfecta para un maratón de fin de semana. Todos los capítulos de la ficción creada por Baylin y Susman estarán disponibles en Netflix desde el día 18 de septiembre.